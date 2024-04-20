大直美麗新影城疑豬排沒熟害客上吐下瀉 北市衛局稽查驚見多缺失

台北美麗新大直皇家影城傳出食安疑慮，有民眾前天去看電影也點了不少餐點，結果打包回家發現，豬排根本沒熟，大嘆花了錢，身體遭罪受，還求助無門。北市衛生局今說，4月16日執行百貨美食街專案稽查，發現該商家的砧板不潔、供客用餐具未適當覆蓋等多項缺失，已限期4月23日前改善，違者可依食安法處6萬至2億元罰鍰。

有民眾昨在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文指出，4月18日中午1點30分至美麗新影城大直館消費，點了豬排、雞塊、熱狗堡及2杯紅茶，「當下吃幾口後，跟同行友人都感到反胃」，自覺可能還不餓就沒多想，事後因沒吃完打包帶回家，一回家發現豬排根本沒熟。另提及影院內燈光很暗，沒發現已吃了幾塊。

該民眾說，他晚間7點多肚子開始絞痛，約10點上吐下瀉5、6次。他查看反映管道只能寫信，於是立馬寫信反映，經過1天尚未有任何工作人員主動回信。

他直言，最近食安問題如此嚴重，大直美麗新影城票價並不便宜，如今顧客因他們食物出現問題卻不聞不問，大嘆「真的是花了錢，身體遭罪受，還求助無門。」

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今指出，輿情反映美麗新影城餐點疑似沒熟一事，衛生局執行百貨美食街專案稽查時，4月16日曾稽查該商家，現場查獲多項衛生缺失。

林冠蓁指出，現場作業人員未戴口罩及工作帽、洗滌區未張貼洗手標示、供客用餐具未適當覆蓋、食品作業區出風口不潔、冷凍櫃邊框不潔及結霜、砧板及其下方器皿不潔、未有冰箱溫度記錄表等衛生缺失，衛生局已開立限期改善通知單，要求業者4月23日前改善完畢，屆期不定期無預警前往複查，如複查仍不符規定，將依法處辦。