台鐵首季營收達標 每日載客量逾66萬人次、超過疫情前
台鐵今天指出，台鐵今年首季營收達到新台幣78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，每天載客量為66.27萬人次，超過疫情前水準。
台灣鐵路公司今天發布新聞稿表示，董事長杜微指出，台鐵首季營收算是達標，每天載客量較去年同期成長14.76%，超過疫前（108年）的水準，未來台鐵會更重視城鄉聯結與地方創生，善用環島路網及資產開發優勢開創新局。
台鐵表示，JR東日本鐵道公司行銷本部生活創造及地方創生部長小崎博子等人日前拜會台鐵，雙方並就傳統鐵路市場行銷、資產開發、協助地方創生，以及未來合作廣泛交換意見。
台鐵表示，JR東日本鐵道公司與果農合作開發創造蘋果酒類，同時將產品使用在觀光列車上，維持穩定的銷售業績，是地方創生非常成功的案例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言