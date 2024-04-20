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勞動部修正烹調檢定免驗衛生講習時數 監委申請調查

中央社／ 台北20日電
民眾向監察院陳情，勞動部過去修正報考中餐或西餐烹調技術士技能檢定規範，取消應先取得衛生講習時數後才可報考規定，恐影響食品衛生安全。圖／聯合報系資料照片
民眾向監察院陳情，勞動部過去修正報考中餐或西餐烹調技術士技能檢定規範，取消應先取得衛生講習時數後才可報考規定，恐影響食品衛生安全。圖／聯合報系資料照片

民眾向監察院陳情，勞動部過去修正報考中餐或西餐烹調技術士技能檢定規範，取消應先取得衛生講習時數後才可報考規定，恐影響食品衛生安全。對此，監委田秋堇、蔡崇義深感關切，已申請自動調查。

田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿表示，近期國內包含王品集團、八方雲集等諸多知名品牌連鎖餐廳，接連發生消費者用餐後嘔吐、腹瀉等身體不適，甚至食物中毒情事，一連串食安問題備受矚目。

監委指出，據民眾陳情，勞動部於民國103年修正報考中餐或西餐烹調技術士技能檢定規範，取消報考者應先取得衛生講習時數後才可報考規定，恐降低烹調技術人員對食品安全及衛生知能、影響消費者食安。

監委指出，據民眾反映，過去報考中西餐烹調技術士技能檢定，丙級需參加8小時、乙級需參加16小時的餐飲衛生講習，方可報考，且將衛生操作列為最重點項目，並由現任餐飲衛生稽查人員擔任衛生評審，凡有一點小錯誤都會被扣41分而不予合格，把關甚嚴；但現在報考丙、乙級皆不須參加餐飲衛生講習即可報考，且衛生評審大為放寬，就算有交叉污染、化妝、戴戒指、嚼檳榔，也不再有扣41分之規定，恐造成食安隱憂。

監委表示，為了解陳情是否屬實，及勞動部於民國103年修正檢定規範原因及研議過程，以及制度性缺失與近期食安問題事件有無關聯性，事關餐飲衛生及國人健康及公共衛生權益，有必要深入調查瞭解。

勞動部 田秋堇 監察院 食安

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