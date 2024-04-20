周末炎熱上看35度高溫 下周鋒面到全台慎防強降雨、雷擊

把握周末好天氣。中央氣象署表示，今天環境轉為偏南到西南風，水氣減少，各地為多雲到晴、溫暖悶熱，午後在東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨；氣溫逐日回升，預估各地高溫來到30至33度，局部還會再更高一些，東南部有焚風發生的機率。

隨著西南風增強，桃園至苗栗、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動留意；另外，金、馬地區的天氣容易受到鋒面影響，偶爾會有短暫陣雨出現，且可能有低雲或霧使能見度不佳，交通往返留意航班資訊。

明天環境風場盛行西南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅午後宜蘭地區及各地山區有局部短暫陣雨；白天高溫悶熱，各地大多可來到33到35度，特別留意在西南風背風面的東南部，有焚風發生的機率，提醒農民留意防範農作物損害。

下周一北方鋒面再度建立並且接近，上半天各地仍為多雲到晴、溫暖穩定，東南部有焚風發生的機率，不過午後發展範圍較廣，中部以北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，而隨著鋒面南下，愈晚中部以北降雨機率增加，天氣越不穩定，有局部短暫陣雨出現。

下周二鋒面影響、下周三鋒面通過；各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，而由於雲多下雨，各地高溫也略微下降。

下周四另一鋒面接近、下周五鋒面影響，各地降雨機率仍高，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

27日至29日鋒面在台灣附近徘徊及水氣偏多，各地易有短暫陣雨或雷雨。

下周鋒面位於台灣附近，天氣不穩定，當對流發展旺盛易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，外出留意天氣變化、注意安全。

此外，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

春季天氣變化快速，不確定性高，留意氣象署發布的最新天氣預報。