健康你我他／運動食補加按摩 延緩掉髮並不難

「十禿九富」，對童山濯濯之人而言，無異是雪上加霜。誰不希望自己青春永駐、頭髮既烏黑又濃密？無奈歲月不饒人，隨年齡增長，掉髮現象有增無減，已是必然趨勢，只盼能延緩速度而已。

我平時未刻意護髮，年過耳順頭髮依然烏黑，但髮量卻大不如前。掉髮原因不外乎身體機能老化，生活累積的壓力、飲食不均衡、作息不正常，加上疾病及長期使用藥物等因素，都會導致掉髮。

為求延緩掉髮現象，除了加強規律的運動，也開始注意攝取有利強健髮根的營養素，除了多吃富含蛋白質的魚蛋大豆奶肉類及含鋅、鐵、維生素A、D、E等元素的食物，並參考中醫所提的有助生髮的紅、黑色食物，如黑木耳、黑芝麻、海帶、黑豆、菠菜、蘋果、葡萄等來補腎補血，以延緩掉髮的速率。

除了上述運動與食補，我只要有空便會請家人或自我按摩頭皮一番，尤其中醫強調能強健頭皮幫助生髮的幾處重要穴位，像百會、風池、神庭、血海等都可以舒緩壓力。正所謂盡人事、聽天命，除了先天遺傳無法避免外，我們若能在後天多做努力、彌補先天之不足，或許延緩掉髮的速度並不難。