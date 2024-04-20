窮得只剩下房子【以房養老篇】／3阻力 以房養老難盛行

據金管會統計，以房養老從二○一四年底至二○二三年底，推動九年多，累計核貸七千八百三十八件，相較於全台六十五歲者有房子的多達兩百多萬人（主計總處「人口及住宅普查」數據），核貸件數只是滄海一粟。

為何最大資產僅剩房子、需靠房子養老的人多，但是願嘗試以房養老的卻那麼少？政大地政系退休教授、推「以房養老」元老級人物張金鶚認為有兩個原因。

第一，對屋主來說，手續麻煩、貸款金額無優勢，不適合短時間內需要高現金者。

比起售屋，以房養老每個月可以支用的零用金會少很多。因為「以房養老」方案，銀行要承擔利率的變動、房價的浮動、屋主壽命延長的風險等等，估價及核貸款時趨於保守，最高七成，很多只核五成。也就是說，當房屋價值兩千萬，只能核貸一千萬到一千四百萬，按月提領，每個月可能僅有兩萬元。申辦時還必須房子繼承親屬的同意。而且從第二個月起，就必須支付利息，領到的錢變成「貸款金額減去利息」，貸款時間愈久利息愈高，領到錢會逐月減少。

張金鶚認為，以房養老適合的對象是，想要在宅安老，身邊也有些退休金，銀行核貸金額只是補貼的退休族。他建議想要申辦的民眾，把未來卅年生活費納入考量，每間銀行方案不同，洽詢時請銀行列出未來卅年每個月的貸款金額、利息、實領金額，方便評估。

第二，對銀行來說，房產非銀行專業，市場也小，辦理這個方案誘因不足，加上對象是高齡者，風險相對高，願意配合政策推動的多是公股銀行。

張金鶚認為，即將邁入超高齡社會的台灣，若政府能推動配套完整的政策，讓老人家覺得，至少有棟房子可以安老，對整個社會都是有益的。但目前的法令紛亂，政策相關配套不足，致使以房養老政策推行不易。他呼籲應該訂定「以房養老特別條例」，有專責機構擬定配套的合約、定型化契約，提供諮詢服務，讓屋主做選擇時有完整資訊。當政府願意投入資源建立制度，才會有更多銀行、保險業者，甚至非營利組織願意投入。