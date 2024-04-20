5月1日次世代基因定序納健保 19種癌適用

「每人每癌別終生給付一次」，衛福部健保署昨正式公告十九種癌別的次世代基因定序檢測（ＮＧＳ），從五月一日起正式納入健保給付，估每年約有二萬名癌症患者受惠，健保署挹注經費約三億元。

適用十九種癌別，為十四類實體腫瘤，非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌、胰臟癌、胃癌、ＮＴＲＫ基因融合實體腫瘤；五類血液腫瘤為，急性骨髓性白血病、骨髓分化不良症候群、急性淋巴芽細胞白血病、Ｂ細胞淋巴癌、Ｔ／ＮＫ細胞血癌與淋巴癌。

健保署醫務管理組長劉林義表示，十四類實體腫瘤可透過單基因檢測或ＮＧＳ協助挑選合適的標靶藥物，但因為檢測方式與基因位點不同，給付差價由民眾自費負擔。目前健保有三種定額給付方式，分別為ＢＲＣＡ基因檢測、小套組（小於等於一百個基因）及大套組（大於一百個基因）。

五種血液腫瘤則是分為急性骨髓性白血病、高風險之骨髓分化不良症狀群、急性淋巴芽細胞白血病等三種癌症，採取小套組、大套組方式提供檢測給付；Ｂ細胞淋巴癌、Ｔ或ＮＫ細胞血癌與淋巴癌，則規畫採單基因檢測給付。

劉林義表示，ＮＧＳ健保給付僅限「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」申報，且醫院執行的實驗室，需要由衛福部核定的醫療機構。