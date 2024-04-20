藍皮解憂號 與日締結姊妹車

台鐵公司與日本JR四國旅客鐵道兩地同名松山車站10年前締結姊妹站，雙方8年前締結友好鐵路協定，為進一步推廣觀光列車增進台日友好，台鐵公司副總經理劉雙火和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，昨在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。

「藍皮解憂號」以觀光列車復駛，有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採最原始「浪漫藍」，是全台唯一沒有空調、可開車窗、有掛電風扇、沒廣播設備的復古觀光列車，行駛於南迴鐵路，旅客輕鬆漫遊山海間，由雄獅旅行社經營。

日本JR四國「藍吉野川觀光小火車」以日本藍阿波藍的深淺漸層作為車廂外觀，車頭的「藍」字搭配德島最具傳統代表「阿波舞」圖樣，列車行駛德島站─阿波池田站，其中有一節採開放式無窗車廂，旅客可觀賞沿途的自然風光。

雄獅旅遊總經理王岳聰是台日締結姊妹車的推手，他說，去年到日本搭乘JR四國「藍吉野川觀光小火車」，發現它和「藍皮解憂號」有許多共同點，藍色外觀、速度慢。藍皮解憂號是全車廂可開式車窗，藍吉野川觀光小火車的其中一節採開放式無窗車廂，旅客都能感受沿途風景。

劉雙火和長戸正二都盼透過簽署締結姊妹車，促進台日間鐵道文化交流帶動鐵道觀光，雙方會在兩地和車廂推出姊妹車介紹，帶動藍色懷舊旅遊風。