天生3顆腎！6旬婦健檢意外發現 泌尿道感染機率高

台中市62歲張姓婦人今年1月健檢發現左側輸尿管結石，進一步檢查意外發現她先天泌尿系統結構異常，左側有兩顆腎臟、兩條輸尿管，先天擁有3顆腎，所幸在接受輸尿管鏡碎石手術後，檢查腎功能正常、未受損，目前定期門診追蹤中。

台中醫院泌尿科醫師趙浩堅提醒，張婦是在健檢時發現左側輸尿管有顆1.2公分結石，合併泌尿道感染，超音波發現左側有腎臟水腫，進一步接受電腦斷層檢查，發現左側有兩顆腎臟，以及兩條完整的輸尿管，即臨床所稱「單側雙套集尿系統」，發生率約從0.8%到1%，是先天的發育異常。

張婦得知自己擁有3顆腎臟相當訝異。趙浩堅解釋，他從醫後曾碰到約10名患者有這種症狀，大多是反覆泌尿道感染、結石、泌尿系統癌症或健檢才被發現。

趙浩堅提醒，擁有3顆腎臟者，因患者較正常人多一套集尿系統，導致泌尿道感染與尿液逆流機率較高，一旦反覆感染，經抗生素治療仍未獲得良好控制，可能腎功能受損，嚴重甚至面臨切除雙套腎臟的風險。

趙浩堅說明，單側「雙套集尿系統」患者大多沒有症狀，逾5成是因泌尿道感染或結石就醫才被發現，通常只要解決發炎與結石問題即可，不需要特別治療，也提醒患者每日要喝至少2000cc的水，多喝水避免泌尿道感染與結石的困擾。