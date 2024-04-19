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把握周末好天氣 未來一周2鋒面接力各地再防強降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周有2波鋒面影響，各地要慎防短延時強降雨。本報資料照
未來一周有2波鋒面影響，各地要慎防短延時強降雨。本報資料照

中央氣象署指出，未來一周有2波鋒面影響，各地要慎防短延時強降雨。明天起到下周一各地溫暖穩定，高溫普遍都有30度以上，下周一下半天起第一道鋒面接近，各地水氣增多，尤其西半部及東北部有較大雨勢機率，將影響到周三；周四起另一波鋒面接力影響，全台有雨情形將一路到周末。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起到下周一環境偏南到西南風，各地溫暖穩定，午後東北部及各地山區有局部短暫陣雨，這幾天回暖過程中，東南部可能有焚風，金馬地區要留意霧或低雲。

黃恩鴻指出，下周一下半天鋒面接近，愈晚降雨機率愈高，範圍涵蓋中部以北及東半部，一路到周三各地水氣較多，天氣不穩定，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，甚至有較大雨勢機率。周四、周五另一波鋒面接近影響，西半部及東北部雨勢明顯，其他各地也有降雨機會，預計影響到周末，期間對流性降雨易有短延時強降雨，要慎防雷擊及強陣風。

溫度方面，他表示，明天起到下周一各地溫暖偏熱，高溫普遍都有30至33度，局部像是東南部可能發布高溫資訊。下周二後降雨增加、雲量較多，略為降溫，高溫預計下降2、3度，北部及東半部高溫約24至26度，低溫約20至22度；中南部高溫約26至28度，低溫約22至24度。

低溫 氣象署 高溫

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