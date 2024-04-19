台中國際旅展今開跑搶暑假商機 雙都設館推在地旅遊

為期4天的台中國際旅展今天開跑，現場設置9大展區主題，搶攻疫後暑假旅遊商機。其中，台北市、台中市等雙都設主題館，台北館邀遊客來場低碳永續小旅行；台中館則結合各地景點推出「大玩台中」，主打春季低碳出遊，串聯養生概念及樂齡族健行，包括探訪大坑登山步道、谷關溫泉泡湯等，行銷在地旅遊。

今年的台中國際旅展共有150家旅遊業者、305攤參展，號稱台中最難訂的「飛花落院」首度參展。台鋼燦星與台灣虎航合作，推出台中直飛日本東京 、名古屋、韓國釜山行程。

台北館今天在花響鼓樂團與台北城市吉祥物「熊讚」演出中熱鬧開幕，現場以「走靜貓空」、「花IN台北」、「台北生態旅遊」、「台北節慶系列」如台北建城140周年系列活動、台北動物園110年園慶活動等，以及大稻埕VR體驗等，一遊「你所未見的台北」。

台北市政府觀傳局長王秋冬說，響應淨零碳排世界潮流，台北館使用可回收材質布展，包括「台北」字型燈牆，燈片融入台北觀光推廣意象，可重複使用在其它展覽中。

王秋冬指出，台北市政府利用疫情期間整理景點，疫後以全新面貌迎接國內外旅客，台北擁有便捷的大眾運輸，台北館主打低碳旅遊，攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館同業公會、台北市溫泉發展協會推出旅展期限定優惠，今年更推薦運動愛好者踴躍報名參與「2025雙北世界壯年運動會」。