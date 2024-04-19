蘇花路廊景觀改善工程 摘美國謬思設計銀獎
公路局今天指出，首次參加美國謬思設計大獎評比競賽，以「太平洋國家景觀道路-蘇花路廊（蘇澳-東澳段）景觀改善工程規劃設計案」獲「2024景觀設計總體規劃類-銀獎」肯定。
美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）為國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計謬思為宗旨，成就未來設計新潮。
交通部公路局發布新聞稿表示，首次參加美國謬思設計大獎評比競賽，以「太平洋國家景觀道路-蘇花路廊（蘇澳-東澳段）景觀改善工程規劃設計案」獲「2024景觀設計總體規劃類-銀獎」肯定。
公路局指出，台9線蘇花公路構築在脊梁山脈臨太平洋側，依山傍海，風景秀麗，由於蘇花改通車，使得原台9線蘇花公路車流量大為減少，因此構思將道路重新定位，以提供人們一個慢活舒適的環境為改善目的。
包含調整公路線型及寬度以降低車速、減少硬鋪面增加綠地面積、以多孔隙自然砌石溝取代水泥光面溝渠，營造帶狀生態棲地空間、活化隙地提升觀景體驗等。
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