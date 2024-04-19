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咀嚼吞嚥人才培育基地開幕 助高齡者開心呷百二

中央社／ 高雄19日電
總統府祕書長林佳龍。聯合報系記者王昭月／攝影
總統府祕書長林佳龍。聯合報系記者王昭月／攝影

高雄醫學大學「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」今天開幕，總統府秘書長林佳龍說，總統蔡英文競選連任時提出建置技職人才技術培育基地政策，感謝地方、產業協助落實。

林佳龍南下參加開幕典禮，他說，咀嚼吞嚥其實是4種動作，如果要開心地「呷百二」就要把這4個動作都做好，感謝高醫大由南至北統合相關大專院校和人才。

高雄市副市長林欽榮致詞時說，民以食為天，吃東西除了獲得營養和能量，也是非常大的享受；現今高齡化社會，咀嚼吞嚥障礙已經不再是單一問題，而是嚴重影響每個人的生活，此基地設立至關重要。

高雄醫學大學董事長陳建志表示，咀吞照護需要跨領域的專業醫療團隊，高醫大擔任串連全台健康照顧領域夥伴學校的角色，期許攜手夥伴學校，透過計畫推動與執行，共同完善咀吞健康產業人才培育版圖。

高雄醫學大學校長楊俊毓致詞時說，這個基地得來不易，申請計畫時帶著團隊多次北上，最後才過關；高醫大期望透過整合，開發專業課程、培育人才，並串聯臨床、社區場域及基地實務研習，孵出能因應超高齡世代需求的新創產業。

高學醫學大學咀嚼吞嚥人才培育基地花費新台幣6500萬元，打造一條龍方式培育照護人才空間，共有11間教室，包括考證/照護技能訓練區、VR咀嚼吞嚥解剖生理互動區、AR/VR口腔照護模擬訓練區、主播式專業攝影棚、吞嚥復能訓練區、口腔機能促進與照護實作區、咀嚼吞嚥醫療科技與資訊區、高齡友善教學示範廚房、特殊餐食測試區、吞嚥內視鏡訓練區、精準咀嚼診斷與復能示範暨訓練區。

高醫大指出，根據統計，台灣每8名高齡長者就有1人存在咀嚼吞嚥障礙的問題，台灣人口快速老化，2025年將進入超高齡社會，高雄醫學大學超前部署，領先全球建置世界第一個以一條龍方式培育照護人才的「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」。

基地設在大同福樂學堂的所在地高雄市立大同國小，鄰近高雄市立大同醫院，高醫大與北、中、南、東和離島共15間學校合作，採「訓考合一、學以致用」為基礎的合作模式，以培育咀嚼吞嚥照護人才及建置咀嚼吞嚥健康產業整合平台為2大核心，針對不同對象開授訓練課程。

醫學 高醫 高雄市

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