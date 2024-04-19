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新冠口罩令逾千日未解除 疾管署月底討論是否全面鬆綁

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，4月底將開專家會議討論是否要解除口罩令。圖為南韓女星IU（李知恩）配戴口罩示意圖。本報資料照片。
衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，4月底將開專家會議討論是否要解除口罩令。圖為南韓女星IU（李知恩）配戴口罩示意圖。本報資料照片。

新冠疫情後，我國口罩令尚未完全解除，至今已逾千日；進入老人福利機構、醫事機構仍需要配戴口罩。衛福部疾管署副署長曾淑慧今表示，預計4月底開專家會議討論是否要解除口罩令規範。

衛福部傳染病防治諮詢會新冠防治組今年3月14日召開會，針對「廢除為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療（事）機構、老人福利機構應配戴口罩公告」討論。會中決議將研議廢除為口罩令後，如何建立民眾進入醫療（事）與老人福利等機構的佩戴口罩新常態，並檢視現行醫療機構感染管制措施指引的佩戴口罩規範，在未來適當時機再行討論廢除此公告之提案。

曾淑慧表示，疾管署4月底預計召開專家會議討論口罩令是否廢除。其餘醫院配戴口罩感管查核與指引說明主要有三項

一、2024年醫院感染管制查核基準：醫院之急診、門診就醫病人分流機制及就診動線規劃適當，且張貼明顯告示，提醒就醫民眾與陪病者，出入醫療院所應佩戴口罩，並有協助未佩戴口罩就診病人佩戴口罩之措施。

二、標準防護措施：涵蓋呼吸道衛生/咳嗽禮節，而當健康照護人員於檢查或照護具有呼吸道感染症狀之病人時，建議需遵行飛沫傳染防護措施(如戴口罩)和手部衛生；本身受呼吸道感染之健康照護人員應避免直接接觸病人，特別是高危險群的病人，若無法避免時則需佩戴口罩。

三、飛沫傳染防護措施：健康照護人員密切接觸採取飛沫傳染防護措施的病人時，應在進入病房時即戴上口罩。採取飛沫傳染防護措施的病人轉出病房時，如病人的狀況允許，應戴上口罩並遵守呼吸道衛生與咳嗽禮節。

口罩

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