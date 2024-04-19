蝦皮購物首支公益廣告上線！攜手公益團體推動「百元捐」勸募計畫

蝦皮購物今天（4月19日）上線首支公益廣告影片，宣傳與近百間公益團體合作推動的「百元捐」勸募計畫，傳達只要100元、積少成多也能幫助弱勢族群的理念。蝦皮購物表示，自2018年起與公益團體合作線上勸募，一路上感謝公益夥伴一直以來對台灣社會的付出，更感謝所有長期支持公益的蝦皮用戶。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物與公益團體合作勸募邁入第7年，已推廣超過50項公益計畫，2023年公益團體透過蝦皮平台勸募所得增長3成，顯示蝦皮用戶愛心不落人後，積極參與公益活動。廖君凰說，蝦皮購物秉持著回饋社會的理念，與公益團體合作的募資皆免除成交手續費，期許平台為社會責任盡一份力。

廖君凰表示，透過蝦皮平台勸募的公益團體，數量增加至近百間，涵蓋的議題更多元，蝦皮用戶可依據自身關注的議題，給予公益團體幫助。根據平台觀察，蝦皮用戶最關心的議題前三名為兒少福利、流浪動物和身心障礙議題，而近年來也重視更多社會關懷議題，包含新住民、環境永續、台灣野生動物救援等，相關計畫捐款人數都有顯著成長。

長期關懷植物人的創世基金會表示，透過與蝦皮公益合作推廣募款計畫，募集來自台灣各地的善款，補給長期照護所需要的尿褲、看護墊、乳液等大量日用品，謝謝蝦皮用戶多年來點滴累積的愛心，讓更多植物人能受到照顧，減輕其家人的生活負擔。

●蝦皮購物「捐百元」公益活動頁面：https://shopee.tw/m/charityportal