人力不足、兩岸禁團令未解 觀光業者齊嘆：真的非常慘

疫後觀光復甦，除了國旅逐漸恢復疫情前水準，去年國際觀光客也達疫情前一半目標，但受缺工、兩岸觀光未解影響，不少業者仍是叫苦連天。立法院國民黨團今舉辦「振興台灣觀光相關產業」座談會，邀集產業界代表及相關部會到場。業者無奈表示，觀光業好不容易露出曙光，現在面臨人力不足，又不准組團到大陸旅遊，真的非常慘。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會副理事長吳雁輝今率先發言直指，「後疫情時代觀光產業非常慘，在過年前一天宣布取消解除禁團令太扯了！」 希望不要用政治凌駕觀光產業。

吳雁輝也說，觀光業好不容易露出曙光，現在旅館業、遊覽車業人力不足還是很慘，又不准組團到大陸旅遊，這不是更離譜嗎？希望在野黨能替觀光業發聲，在立法院針對兩岸不合理的觀光條例修法。

中華民國旅行業品質保障協會副理事長、台北觀光發展協會理事長陳怡璇也說，目前台灣旅行業者有4千家，其中有近8成跟大陸有往來業務，是最重要的市場。疫情期間政府雖然有紓困，但業者需要的是長久生計，今年要達到1200萬國際觀光客入境，但國際旅客回歸非常慢，沒有陸客辦得到嗎？現在旅行業不是在跟同業競爭，是整個國家跟國家的競爭。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長、花蓮觀光協會理事長陳義豐也說，現在日、韓、新南向國家旅客來台普遍都是3到5天，陸客團一待都是8至10天，經濟效益遠比其他國家好太多。

針對此次花蓮地震衝擊觀光，陳逸峰也說，這次太魯閣重創，恐減少許多國際觀光客，郵輪也陸續取消，目前花蓮4月訂房率只有1成以下，業者基本上已經放棄，5、6月也持續下降，希望交通部站在支持花蓮角度，協助度過難關，5、6月能救多少是多少，7、8月希望至少能回到5成訂房率。

陸委會表示，去年8月行政院跨部會討論，希望以對等開放為原則，對我國觀光產業發展才有利。今年3月我國已率先開放組團赴陸，遞出橄欖枝，但到現在並沒有得到陸方回應，希望大陸盡快開放其旅客組團來台，我方已經做好所有準備，只要大陸開放，我國也能馬上執行。

針對花蓮觀光振興，觀光署副署長周廷彰指出，補助只是一個協助的方式，並非永久性，像這次花蓮天災及過去疫情等情況，政府可以適當的協助，有提出融資貸款等策略，後續的振興方案也正在提出中。