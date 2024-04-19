杜拜機場淹水航機無法起降 品保：有旅行團受困40小時

阿拉伯聯合大公國近日遭遇罕見暴雨，導致杜拜國際機場淹水，航班一片混亂。中華民國旅行業品質保障協會秘書長吳美惠表示，有台灣出發旅行團經杜拜轉機，因暴雨導致受困機場30、40小時仍無法離開，後續行程也受到影響，她提醒旅客可向航空公司申請延誤證明，若有相關保險方便申請理賠。

阿拉伯聯合大公國近日遭遇75年來最大暴雨，洪水成災，淹沒道路、房屋和商場，杜拜國際機場停機坪也嚴重淹水，機場暫時關閉，身為全世界最繁忙的航空樞紐機場之一的杜拜機場因暫停營運，航班調度受到影響，連帶旅客也滯留機場內。

吳美惠說，杜拜機場大淹水，有昨日出發的台灣旅行團客人在機場內停留30、40小時，因飛到當地後，後續航班無法起飛，也因簽證問題無法入境杜拜，機場過境飯店全滿房，也因道路淹水遊覽車都無法進出，客人只能暫時留在機場航廈內休息、等候。有些團是經杜拜中轉到歐洲，目前後續行程也會影響1-2天。

對於台灣旅行團受影響的團數、人數，吳美惠說目前僅掌握到3-4團，但猜測應該是仍有業者、領隊都還忙著處理事情，還來不及回報品保。但她提醒，不論是參團或是自由行的旅客因此事行程受到延誤，都應主動向航空公司索取延誤證明，若有相關保險可以方便申請理賠。