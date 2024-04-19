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壯男未遵醫囑亂服藥物血壓飆破200 腦血管阻塞中風急救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠說，一名患者亂服藥導致左腦阻塞。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠說，一名患者亂服藥導致左腦阻塞。記者游振昇／攝影

中部一名近40歲男子被家人發現，他說話口齒不清，右側身體無力，緊急送到大甲李綜合醫院治療，發現他血壓竟然飆破200，醫師詳細檢查發現他左側大腦頂葉血管阻塞，馬上送進加護病房治療，醫師推斷，患者平時在其他診所服用精神藥物，沒有依照醫囑，過量服用致血壓急遽飆高，治療後已出院。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該男自述有輕微高血壓卻沒有控制，到院時雖然意識清楚，但無法說話表達，經抽血檢查，數值大多正常，心電圖也沒異狀，病症反覆，講話不清後又突然好轉，隔天，身體右側沒力，細問病史，再做核磁共振，檢查出左側大腦頂葉血管阻塞。

「不到40歲的年紀血壓很少飆破200，也很少會中風。」張峻誠表示，他調閱患者的就診紀錄，發現對方平時在診所拿精神藥物治療，檢查藥物後，發現其中的藥物副作用會引發血壓升高，在患者治療病狀好轉後細問，查出他沒有依照醫囑服藥，覺得症狀沒好轉就多服用藥物，推測因藥物引起中風。

張峻誠說，患者出院後在家人陪同下回診，他建議患者及家屬，向診所醫師討論，是否要調整藥物劑量，也向患者宣導，要依照醫囑服用藥物，避免再度引起類似的併發症。

張峻誠舉例，治療情緒的抗憂鬱劑或是避孕藥，都會讓血壓上升，患者在服用任何的藥物前，都該向醫師討論，更重要的是要遵照醫囑，切勿隨意服用藥物，才不會因藥物引發的副作用，造成身體的二次傷害。

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠說，一名患者亂服藥導致左腦阻塞。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠說，一名患者亂服藥導致左腦阻塞。記者游振昇／攝影

張峻 患者 醫師

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