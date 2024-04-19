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董氏戒菸就贏 僅15%靠藥物

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
董氏「戒菸就贏比賽」報名人數，較疫情前下降五成。本報資料照片
董氏「戒菸就贏比賽」報名人數，較疫情前下降五成。本報資料照片

戒菸門診提供貼片、口含錠、吸入性口腔噴霧，還有不含尼古丁戒菸藥物。不含尼古丁藥物，如戒菸輔助劑「戒必適」，戒菸效果佳，但自民國一一○年起，因檢出致癌物亞硝胺，藥廠啟動全球回收，已缺藥三年，待亞硝胺問題解決後，才能評估是否恢復供應。醫師認為，不含尼古丁戒菸藥物若恢復供應，戒菸人數可望再上層樓。

台安醫院戒菸門診、胸腔內科主治醫師吳憲林指出，菸癮難戒，主要是吸菸者只要一段時間不吸菸，體內尼古丁濃度下降，不吸就出現戒斷症狀，包括難過、心情變差、發脾氣、易累、容易緊張，甚至睡不著覺，不僅生理依賴，更有心理依賴。

「戒必適直接作用在尼古丁接受器。」吳憲林說，由於不含尼古丁，不會有成癮性，使用後不抽菸的難過情緒等也消失，對中度菸癮者戒菸效果佳。過去國健署提供專案補助使用，吸菸者不用額外花費，但目前全球缺藥，若今年能恢復供應，戒菸人數可以更上一層樓。

衛福部食藥署副署長王德原說，「戒必適」因檢出致癌物亞硝胺，藥廠啟動全球性回收，原預估今年第四季恢復供應，但廠商近期回應，待亞硝胺問題解決後，才評估是否恢復正常供應。

台大戒菸門診醫師郭斐然則表示，雖說戒必適缺藥，但臨床上仍有尼古丁合併療法，透過口香糖、貼片、口含錠、噴霧，其他藥物和行為治療、衛教等方式多管齊下，幫助民眾戒菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則說，戒菸不是完全需要靠藥物，上屆戒菸就贏比賽，透過藥物戒菸者僅一成五，大部分癮君子透過親友陪伴支持、醫療衛教等資源，成功擺脫菸癮，尤其戒菸就贏活動，透過嘉年華的方式營造正向戒菸氛圍，幫助戒菸。

戒菸 醫師 食藥署

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