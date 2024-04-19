穿高中制服買菸 近3成未看證件

菸害防制法新制將禁菸年齡提高至廿歲，新法上路一年，衛福部國健署公布菸品販賣場所喬裝測試成果，經委託消基會以「喬裝」方式測試業者，由年滿廿歲的消基會工讀生穿著高中、職學生制服向業者購買菸品，近三成業者未依規定未查驗證件。

國健署去年委託消基會以「喬裝」測試，確認業者是否會主動確認購買菸品者年齡，並要求查驗證件，還是直接拒賣。消基會秘書長陳雅萍指出，根據「喬裝測試」結果，在全國七四七家菸品販售場所中，二成九的菸品販賣業者，未查驗證件就販售菸品。

販賣菸品場所不合格率最高是檳榔攤，達百分之四十三點二，其次為一般商店百分之卅二點六、連鎖便利商店百分之廿二點八、連鎖超市或大賣場為百分之十九點一。連鎖便利商店不合格比率，統一超商九十九家中，廿六家不合格、全家便利商店六十家，有十一家不合格、ＯＫ超商十八家，四家不合格、萊爾富廿九家則有六家不合格。

陳雅萍指出，由於店員並未查驗證件直接販售菸品，顯示業者的教育訓練、法規認知及落實執行等，仍有持續改善的空間，但經過了解，其一原因是員工流動率高，因此教育訓練無法落實。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長林哲寧表示，面對疑似未成年的購菸者，店家應該落實詢問年齡、要求出示證件、告知法令三步驟。但面對青少年吸菸，除了傳統紙菸，電子煙問題嚴重，網購電子煙如買糖果一樣簡單，建議關心青少年心理健康，了解是否壓力導致吸菸。

針對部分門市未依規定查驗證件，7-ELEVEN表示，會持續配合政府規範，透過教育訓練，加強維護消費者健康。全家便利商店則強調，進行定期教育訓練、結帳系統亦針對消費者及店員雙向警示提醒。萊爾富與ＯＫ超商也表示，會持續配合政令。根據菸害防制法，禁菸年齡由未滿十八歲提高至廿歲，違法販售最高處廿五萬元罰款。