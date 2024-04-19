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世界原民旅遊峰會閉幕 凝聚6願景及目標
TULU 二○二四世界原住民族旅遊高峰會昨天閉幕，會中凝聚生態永續的旅遊等六大合作願景及目標，百餘名外國代表今、明兩天將兵分三路參訪，體驗台灣部落之美。原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod感謝國際友人無私分享祖先留下的傳統文化與智慧，盼藉此次高峰會讓世界更認識台灣，全球原住民族協力推廣部落旅遊，創造新商機。
台灣首度主辦世界原住民族旅遊高峰會，廿七國、逾六百名產官學界代表聚於高雄展覽館深度交流。在夷將Icyang見證下，將去年自澳洲接回的高峰會信物「紐西蘭綠石」，交還世界原住民族旅遊聯盟，象徵圓滿閉幕。此次高峰會達成落實原住民族權利、文化永續的旅遊、生態永續的旅遊、在地觀點的導覽旅遊、分享推動旅遊的經濟效益及實踐責任旅遊目標六大合作願景及目標。
夷將Icyang說，今、明兩天安排國外百餘名代表分三條路線參訪阿里山、高雄茂林、屏東霧台、春日及台東等地，體驗台灣原住民族不同的生活樣態。高峰會最大共識是如何結合原住民文化與生態，創造部落旅遊商機，進而帶動全球旅遊。
夷將也化身族語老師，教國際友人說台灣十六族原住民族的「你好！謝謝！」並安排卡那卡那富族吟唱祈福，台東零捌玖舞蹈工作室融合傳統與現代的演出，讓國際友人體驗台灣部落美好。
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