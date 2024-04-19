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「芝加哥」音樂劇 早鳥價86折

聯合報／ 本報訊
百老匯音樂劇「芝加哥」25週年紀念巡迴，早鳥限時優惠86折最後倒數。圖／聯合數位文創提供
百老匯音樂劇「芝加哥」25週年紀念巡迴，早鳥限時優惠86折最後倒數。圖／聯合數位文創提供

芝加哥音樂劇（Chicago the Musical）是百老匯最長壽、演出次數最多的美國原創音樂劇，於疫情後展開25週年紀念巡迴，今年7、8月至台灣3地巡演，暌違7年再度返台，將於台北流行音樂中心連演6場，早鳥限時最低優惠86折只到5月1日。

「芝加哥」1996年復排重返百老匯，一舉奪下6座美國劇場界最高榮譽東尼獎、2項英國戲劇指標奧利弗獎及葛萊美獎最佳音樂劇專輯大賞等榮耀，轟動一時。

時至今日，「芝加哥」不但達成在百老匯連演25年的里程碑，更巡迴至全球36個國家、逾500座城市，累計超過3萬2千場演出，獲得世界各地觀眾如潮好評，還邀各國頂級卡司演繹不同語言版本，少女時代成員Tiffany即將再度出演韓國版，消息1出令全球粉絲熱議。

「芝加哥」以犯罪與人性貪婪為主題，由百老匯3大奇才聯手打造，以辛辣嘲諷的口吻、娛樂與反思並陳的敘事手法，結合節奏明快的爵士樂曲，放膽打造出極具話題性的黑色喜劇，被譽為是展現純正美國表演藝術形式的經典製作。

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美國 芝加哥 音樂劇

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