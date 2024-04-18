戒菸難關多1／「戒菸就贏」比賽報名人數砍半 戒菸門診人數也減少

2024戒菸就贏比賽報名開跑數周，至今報名人數不如預期，與疫情前相比，人數大幅降低5成；醫師也表示，今年戒菸門診病患人數減少，比疫情之前少了5成。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，本屆戒菸就贏報名參賽早有7成是40歲左右的中壯年人口，但人數大幅下降，統計至截至4月18日，僅3000多組民眾報名，跟新冠疫情前相比，2018年同期報名人數已達6000組，下降了5成。

但本屆警察報名人數大增，林清麗表示，過往最多30組，但今年有200名警務人員參加，警政署對戒菸活動非常支持，設置警務人員專屬獎，激勵效果佳，預計後續報名人數會再增加。

衛福部國健署副署長賈淑麗表示，過往台灣吸菸率高，平均2位男性就有一位吸菸者，但近年統計下降，4位男性才有1位吸菸者，吸菸者變少，連帶使今年戒菸就贏參賽人數也變少。

台安醫院戒菸門診、胸腔內科主治醫師吳憲林表示，近年統計國內吸菸率下降，但近年來電子煙盛行，許多人轉抽電子煙，只是在台灣屬於非法行為，因此統計上難以呈現，大部分民眾即使使用也不會據實以告，可能使吸菸統計數字受到影響。

「台灣菸品太過便宜。」吳憲林說，根據WHO建議，換算台灣菸稅應該每包菸要收到70元，但現在台灣一包菸100多元，菸稅30元左右，若要把菸價拉高到阻絕青少年接觸菸品，至少得要每包200元以上，才能有效降低青少年吸菸率。

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