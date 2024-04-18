高溫暴雨變多 交通部：公路規劃階段納氣候風險評估

全球氣候變遷暖化下，高溫及暴雨變多，交通部長王國材今天在部務會報指示，公路系統規劃階段，納入氣候風險評估。

交通部運輸研究所今天在交通部部務會報中報告「公路系統規劃階段氣候變遷調適指引」；報告指出，聯合國評估，極端天氣事件受暖化影響將更劇烈，台灣氣候變遷科研團隊也公布台灣於2100年的氣候變遷發展趨勢，將出現顯著惡化。

根據交通部發布的新聞稿，王國材感謝運研所努力，並指示所屬機關（構）將氣候風險評估及調適規劃，適時納入採購契約工項，並依據自身需求，研訂更細部調適操作手冊，因應未來氣候變遷與極端氣候嚴峻挑戰。

交通部指出，公路系統與民眾生活息息相關，一旦其功能受損或失去運輸功能，將深深影響社會安定與經濟發展，尤其全球暖化造成氣候變遷，包含高溫、乾旱、強降雨等極端氣候所帶來影響與衝擊愈顯嚴重情況下，公路系統於規劃階段即應納入氣候變遷調適思維，以提升面臨極端氣候事件韌性的機制與方法更顯重要。

運研所於民國110年起，針對公路系統規劃階段強化調適能力進行探討，包含影響公路系統韌性強度的因素，以及持續掌握國際最新調適趨勢，滾動檢討運輸系統調適策略內容，以引導國內運輸系統設施權責機關（構）的調適作為能與國際接軌，111年完成「公路系統規劃階段氣候變遷調適指引」，112年持續蒐集與研析調適實務案例，以案例引導方式，提供公路主管機關更務實，更容易操作的調適指引。

交通部表示，「公路系統規劃階段氣候變遷調適指引」是國內第一本針對公路系統所撰擬的調適指引，主要內容參酌聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第6次評估報告（AR6）、ISO 14090氣候變遷調適系列標準，及蒐整國內外調適案例撰擬而成，輔以國內外案例補充說明，加強公路系統管理者與實務規劃者的調適能力。