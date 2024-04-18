快訊

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

吃雞蛋竟也藏學問！這3類人吃蛋「需把蛋黃打散」 專家揭原因

星巴克「買一送一」連3天！網嗨喊：終於跨周末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫暴雨變多 交通部：公路規劃階段納氣候風險評估

中央社／ 台北18日電
交通部長王國材。聯合報系資料照片
交通部長王國材。聯合報系資料照片

全球氣候變遷暖化下，高溫及暴雨變多，交通部長王國材今天在部務會報指示，公路系統規劃階段，納入氣候風險評估。

交通部運輸研究所今天在交通部部務會報中報告「公路系統規劃階段氣候變遷調適指引」；報告指出，聯合國評估，極端天氣事件受暖化影響將更劇烈，台灣氣候變遷科研團隊也公布台灣於2100年的氣候變遷發展趨勢，將出現顯著惡化。

根據交通部發布的新聞稿，王國材感謝運研所努力，並指示所屬機關（構）將氣候風險評估及調適規劃，適時納入採購契約工項，並依據自身需求，研訂更細部調適操作手冊，因應未來氣候變遷與極端氣候嚴峻挑戰。

交通部指出，公路系統與民眾生活息息相關，一旦其功能受損或失去運輸功能，將深深影響社會安定與經濟發展，尤其全球暖化造成氣候變遷，包含高溫、乾旱、強降雨等極端氣候所帶來影響與衝擊愈顯嚴重情況下，公路系統於規劃階段即應納入氣候變遷調適思維，以提升面臨極端氣候事件韌性的機制與方法更顯重要。

運研所於民國110年起，針對公路系統規劃階段強化調適能力進行探討，包含影響公路系統韌性強度的因素，以及持續掌握國際最新調適趨勢，滾動檢討運輸系統調適策略內容，以引導國內運輸系統設施權責機關（構）的調適作為能與國際接軌，111年完成「公路系統規劃階段氣候變遷調適指引」，112年持續蒐集與研析調適實務案例，以案例引導方式，提供公路主管機關更務實，更容易操作的調適指引。

交通部表示，「公路系統規劃階段氣候變遷調適指引」是國內第一本針對公路系統所撰擬的調適指引，主要內容參酌聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第6次評估報告（AR6）、ISO 14090氣候變遷調適系列標準，及蒐整國內外調適案例撰擬而成，輔以國內外案例補充說明，加強公路系統管理者與實務規劃者的調適能力。

交通部 暖化 極端氣候 氣候變遷 高速公路

延伸閱讀

1200元以下輕微違規不得檢舉 ！立委批不負責任 王國材：我也天人交戰

10項微罪不檢舉今立院審議 王國材指2項目多數認為應排除

交通部長王國材：振興花蓮觀光 金援30億

傅崐萁喊話王國材：盼國道六號、花東快落實推動

相關新聞

這些人吃蛋竟需把蛋黃打散 食藥署一文看懂聰明吃蛋

多數人每天都會吃至少一顆蛋，有些人認為，紅殼蛋營養價值高，但營養師指出，「這是迷思」，雞蛋蛋殼的顏色取決於雞的品種不同，...

5大QA認識「一藥治多癌」！看懂什麼是跨癌別特定基因治療

肺癌、大腸癌、乳癌等癌症，過去以原發部位命名，各自發展治療方法，隨著基因檢測技術發展，同時可以釐清有無「跨癌別特定基因」...

高溫暴雨變多 交通部：公路規劃階段納氣候風險評估

全球氣候變遷暖化下，高溫及暴雨變多，交通部長王國材今天在部務會報指示，公路系統規劃階段，納入氣候風險評估

食用「小林製藥」紅麴產品不適53起 食藥署明要討論這事

國內民眾食用日本「小林製藥」紅麴相關產品後，共累計53起非預期反應通報，衛福部食藥署表示，明天將舉行第二次專家會議，就討...

戒菸難關多1／「戒菸就贏」比賽報名人數砍半 戒菸門診人數也減少

2024戒菸就贏比賽報名開跑數周，至今報名人數不如預期，與疫情前相比，人數大幅降低5成；醫師也表示，今年戒菸門診病患人數...

戒菸難關多2／戒菸藥全球缺貨3年 戒菸路更需親友支持

戒菸門診提供貼片、口含錠、吸入性口腔噴霧，還有不含尼古丁戒菸藥物。不含尼古丁藥物，如戒菸輔助劑「戒必適」，戒菸效果佳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。