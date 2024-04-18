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明各地持續有雨 周末短暫好天氣、下周又有鋒面報到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天仍有鋒面殘留水氣，各地有局部短暫雨，下周另一波鋒面及華南雲雨區影響，周二起各地持續降雨。本報資料照片
明天仍有鋒面殘留水氣，各地有局部短暫雨，下周另一波鋒面及華南雲雨區影響，周二起各地持續降雨。本報資料照片

中央氣象署表示，明天仍有鋒面殘留水氣，各地有局部短暫雨，周六周日各地為多雲到晴好天氣，但下周另一波鋒面及華南雲雨區影響，周二起各地持續降雨，北部及東半部也略為降溫，未來一周仍要留意短延時強降雨機率。

氣象署預報員葉致均表示，明天仍有鋒面殘留水氣，各地有局部短暫雨，山區配合午後熱力作用雨勢較大，入夜後就會趨緩。周六周日天氣較為穩定，普遍為多雲到晴，山區及宜蘭有局部短暫陣雨，東南部地區要留意焚風。下周一另一波鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，午後山區也有局部短暫雨。

他指出，下周二、周三鋒面及華南雲雨區影響，天氣不穩定，各地都有降雨，尤其西半部、東北部及東半部都有局部短暫陣雨。周四雖然鋒面遠離，華南雲雨區持續影響，各地持續降雨。

溫度方面，他表示，明天東北季風減弱，北部溫度回升，北部及東半部高溫約26至29度，中南部約30至33度。周六周日相對較熱，高溫都有30度，南部近山區及台東甚至有35度或以上。下周一持續高溫，周二因下雨溫度就會略為下降。

氣象署 高溫

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