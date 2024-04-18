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乳業憂通路啟動促銷 疾呼長效乳、鮮乳區分標示

中央社／ 台北18日電

紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，但產業界發現，通路已將進口成本低很多的長效乳以鮮乳之名促銷、拿鐵咖啡改用長效乳，衝擊國產鮮乳生計。農業部說，持續跟衛福部溝通區分標示。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心目前的市占率將逐年下滑。

根據農業部、中華民國乳業協會所提供的衛福部公文，發布時間是3月下旬，發布對象包含食品業界、連鎖加盟業界、國產乳業界、進口長效乳國在台辦事處或公司或機構等單位；文上述明依據3月5日召開座談會結論，考量消費者知情權及產業之發展，鼓勵業者主動揭露現場調製飲料所用鮮乳的原產地、乳飲品。

中華民國乳業協會告訴中央社記者，但是通路已在商用端使用成本較低的進口長效乳，例如拿鐵咖啡所加入的是進口長效乳；並對消費者直接購買的乳品拍攝促銷影片https://www.youtube.com/watch?v=GLkK_CUu7YA，將進口長效乳以鮮乳之名強力促銷，且強調保鮮期更久。

中華民國乳業協會主張，進口長效乳、鮮乳的標示必須區隔，否則將衝擊國內500多戶酪農的生計。農業部畜牧司司長江文全說，會持續跟衛福部溝通區分標示。

江文全說明，目前市面上出現賣給消費者的進口鮮乳，保鮮期為3個月左右的是長效乳，國產鮮乳保鮮期則是2週左右，現況都可以標成鮮乳。

他並說，液態乳進口均價，澳洲每公斤約新台幣35.4元、紐西蘭31.5元、日本64.5元，對比國內乳廠出廠到通路每公斤60元，澳洲、紐西蘭的成本低很多，通路商、零售端改用或開始銷售進口長效乳，利潤明顯增加。

消費者 紐西蘭 衛福部 農業部

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