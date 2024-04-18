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虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

登機為何一堆人急搶排隊？ 旅客曝「慘痛經驗」：真的有差

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為桃機二航廈管制區內。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
圖為桃機二航廈管制區內。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

機場準備搭機時，才廣播開始登機，馬上會有一群人蜂擁而上，這現象讓一名旅客非常不解，認為機票已有指定畫位，「為啥要急著排隊登機？」，釣出不少搶卡位的網友述說曾有過的慘痛經驗。

該鄉民於PTT以「搭飛機開始登機時為啥一堆人急著排隊？」為題發文表示，他搭飛機廣播開始登機時，總有一群人蜂擁而上大排長龍，但對此感到很疑惑「座位都已經固定好了，早進去晚進去都會有位，為啥要急著排隊登機啊？」

網友紛紛議論「我也不懂，靠走道先擠進去還不是要讓靠窗」、「低俗心態，以為凡事搶第一就有好康」、「早入座閉目養神呀」。

有經驗的網友則解答最大差別，「要搶你頭上的置物空間啊」、「你知道有人會很無恥把行李都佔滿嗎」、「你試過一次沒位子放行李就會知道了 」。

甚至有旅客遇過慘痛教訓，「我上次也是這樣好奇，所以最後一個進去，結果手提行李放到離我位置超遠的地方，哭」、「手提行李真的有差，遇到整團的直接佔滿附近」、「我手提行李很多啊，晚進去空間都沒了」、「曾經這樣讓一台嬰兒車被放下去託運」。

不過，還是有不願搶卡位的旅客說「沒位子放又不會怎樣」、「真沒地方放那是空姐要煩惱，不是乘客」，也有人說明去程時問題不大，如果回程動作太慢，有機率行李櫃被別人塞爆，就會考慮改商務艙。

PTT 機場

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