以為是疝氣...手搖飲老闆黑色素瘤大如雞蛋 健保標靶3年抗癌

年近60歲的楊先生是飲料店老闆，4年前以為腹部硬塊是疝氣，術後被告知是雞蛋大小的黑色素瘤，深入追查基因變異，所幸可健保標靶治療，3年抗癌，今年一償赴日本看櫻花的宿願。

在花蓮開飲料店的楊先生，4年前接受膽囊切除手術，3個月後幫女兒搬大學宿舍當晚，發現下腹有硬塊，按壓後竟痛到無法走路，以為是術後提重物導致疝氣，沒想到卻被醫師告知腹部硬塊，其實是長在鼠蹊部內側、一顆雞蛋大小的黑色素瘤。

對平時有運動習慣、身體健康的楊先生而言，罹癌的消息無疑是晴天霹靂，沮喪到盼著這一切都是醫師誤診。幸好因為家人鼓勵及陪同，他很快就打起精神，四處求醫，卻遲遲找不到病灶，他特地從花蓮開車到台北求救，走進林口長庚醫院腫瘤科主治醫師吳教恩的診間。

吳教恩今天告訴媒體，經過外科與腫瘤科醫師的追查，終於透過電腦斷層掃描發現楊先生骨盆腔內還有兩顆黑色素瘤，確診為轉移性黑色素瘤，甚至在基因檢測發現是BRAF突變類型。這種突變基因，不僅可能發生在黑色素瘤，也可能出現在肺癌、甲狀腺癌與腦瘤等癌症。

吳教恩說，因為楊先生確診的黑色素瘤是BRAF基因突變，健保已有對應的標靶藥物，與醫師討論後申請用藥至今已治療3年，病況控制良好。今年第1次帶著高齡80歲的母親及女兒在母親節前一起去日本賞櫻，與家人共度抗癌後的幸福時光。

對於透過基因檢測找出特定基因對症下藥的新觀念，需要透過醫師的專業觀察及病人的積極面對，才有機會共同創造良好的預後。吳教恩呼籲，隨著醫療進步，確診癌症晚期的患者千萬別放棄，透過基因檢測，找出跨癌別特定基因，還有可能有療效不錯的藥物可作為選項。

據台灣癌症防治網介紹「黑色素瘤」，是發生人數最多的前10大癌症名單裡的常客「皮膚癌」之一，黑色素瘤惡性度最高，雖然發生率不高，但容易轉移、很難治療，一般的皮膚癌以老年人居多，但黑色素瘤的年齡分布從小寶寶到老年人都有可能。