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從基因揪出病灶 單一藥物可治多種癌症

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台大醫院內科部教授何肇基（左）18日於記者會指出，「NGS」（次世代基因定序）檢測5月即將納入健保。台灣醒報記者簡嘉佑攝影
台大醫院內科部教授何肇基（左）18日於記者會指出，「NGS」（次世代基因定序）檢測5月即將納入健保。台灣醒報記者簡嘉佑攝影

癌症治療不能只看器官，透過健保給付的基因檢測，找出精準治療方式！台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震18日於記者會指出，近年醫學界發現不同部位的癌症可能源自於相同的基因突變，只要透過相同的標靶藥物就能治療不同癌症。台大醫院內科部教授何肇基指出，次世代基因定序（NGS）檢測5月將納保。

裘莉也受益

張文震表示，傳統癌症分類是以癌症原發部位或組織來命名，治療也以此為基礎作為用藥基礎，但近年醫學發現不同癌別也發現相同基因突變，即為「跨癌別特定基因」。

他舉例說，女星安潔莉娜裘莉曾因「BRCA」的基因缺陷，被評估為乳癌高風險族群，更選擇切除乳房以避免罹癌。張文震指出，「BRCA」基因缺陷還會導致卵巢癌、胰臟癌風險提高，只要利用標靶藥物用來治療該基因突變時，也能達到「異病同治」的效果。

台灣免疫暨腫瘤學會理事吳教恩也指出，隨著癌症精準醫療的發展，近年跨癌病特定基因治對應藥物研發，包括口服單一標靶、兩種標靶藥物持續出現。他舉例說，治療「BRAF」基因變異的標靶藥物，對肺癌、甲狀腺癌與腦瘤等癌症，都能延長疾病控制時間。

NGS找出基因突變

何肇基舉肺癌為例表示，肺癌已成為台灣發生率與死亡率第一的癌症，肺癌在所有癌症裡，驅動基因變異非常多，已經發現9類以上的驅動基因，其中3種基因有「跨癌別」的特性，目前這些基因也陸續有標靶藥物出爐。

他說，過去肺癌患者屬於跨癌別的基因變異的話，常因缺乏對應標靶藥物，只能接受化療治療，不僅預後差，整體存活時間也縮短。何肇基指出，能找出基因突變狀況的「NGS」（次世代基因定序）檢測5月即將納入健保，加上藥物也持續給付。

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基因 癌症治療 肺癌

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