新冠康復仍咳不停好痛苦 中醫推「新冠止咳一號」逾400人一周內改善

不少人確診新冠肺炎康復後，仍持續咳嗽，甚至長達數周，中醫師公會全聯會研擬咳嗽專方「新冠止咳一號」，由麻黃、杏仁、紫蘇葉10餘種藥材組成，治療新冠肺炎確診者轉陰起算1個月內，適用乾咳、咽喉不適、胸悶、鼻塞、流涕等症狀與倦怠感者，提供治療的另一個選擇。

俗話說，「醫師驚治嗽，土水驚抓漏」，代表咳嗽的治療對臨床醫師而言是一大挑戰，花蓮慈濟醫院中醫部醫師王健豪指出，咳嗽是一種呼吸道常見的突發性症狀，咳嗽由氣管、支氣管黏膜或胸膜受炎症、異物、物理或化學性刺激引起。

王健豪說，咳嗽具有清除呼吸道異物和分泌物的保護性作用，中醫治療咳嗽採順勢而為、辨證論治，不以止咳為主而是強調五臟六腑的平衡，著重於每個患者的證型，個人化治療。

中華民國中醫師公會全聯會精準醫療建構小組主任委員林展弘表示，許多康復的病患仍受咳嗽後遺症困擾，小組研擬咳嗽專方「新冠止咳一號」，治療新冠肺炎確診者轉陰起算1個月內，適用乾咳、咽喉不適、胸悶、鼻塞、流涕等症狀與倦怠感者。

林展弘說，小組在2023年4月1日研擬咳嗽專方「新冠止咳一號」，由麻黃、杏仁、紫蘇葉、麥門冬、桑葉、枇杷葉、石膏、黨參、紅棗、甘草、浙貝母等藥材組成，臨床應用能夠消炎，排痰，緩解氣管平滑肌痙攣，促進肺泡血循環，增強肺換氣功能，主治感冒、流感、氣管炎、支氣管炎、聲音沙啞、百日咳等疾病。

林展弘表示，執行上是到中醫門診每周至少1診次，排除條件為病毒感染引發咳嗽的急性期實證、胃食道逆流、藥物引起等，以及服藥後出現心悸或小便困難者，截至去年10月6日，共有19位醫師參與臨床治療，共治療428人次，在一周內即對新冠肺炎後期病患的症狀，展現顯著治療效果。

咳嗽的中醫臨床治療、保健與衛教方面，中醫師公會全聯會秘書長陳博淵說，「哮喘」是外感及痰濕所引發，外感可透過藥物袪風、解表；痰濕涉及肺、脾虛弱導致痰濕蘊結，要注意平日調理肺脾，像是夏日三伏貼、補益肺、腎，溫陽驅寒，可增強免疫力，中醫將慢性支氣管炎根據疾病特性分屬在咳嗽、痰飲及喘的病症治療裡，根據病人咳嗽的聲音及頻率，或是痰的色澤及稠度變化，再結合中醫獨有的脈象、舌象，望聞問切，四診合參。