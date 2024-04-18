外媒評點「21個你不知道的台灣真相」！ 這塊土地比你所想得還美

外媒羅列的這些台灣真相，見證台灣最真實的一面。

生活在台灣的你我，也許偶爾都會充滿對自己家園的不滿和怨懟，無論是物價太高、經濟壓力過大、對工作充滿茫然或看不見未來的希望，這些諸多挑戰都成了生活上難以承受的重擔。

在這樣的條件下，成家立業成了難以想像的天方夜譚，結婚生子可能伴隨的各種考驗，更讓不婚不生成了普世的常態。

根據美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）統計，台灣的生育率狀況目前是全球最慘，寫下了全球生育率最低的紀錄。箇中原因除了大家都很熟悉的薪水凍漲、房價高漲、經濟壓力極大、育兒成本過高、生活負擔龐大等因素，這些影響更牽涉到成家的種種考驗。

然而，你喜歡台灣嗎？你熱愛這個自己土生土長的國家嗎？旅遊權威媒體《Travel Bible》便羅列「21個你不知道的台灣真相」，也許台灣比你想像得還要美。

1、台灣位於中國（China）東南沿海，中間相隔台灣海峽，台灣島嶼的面積3萬6197平方公里，大約相當於比利時（Belgium）或美國（USA）馬里蘭州的大小。

2、葡萄牙（Portugal）人在16世紀時，將台灣命名為「Ilha Formosa」，意思是「美麗的島嶼」，這個名字反映了台灣鬱鬱蔥蔥的風景和美麗的景色。

台灣最早被葡萄牙人稱為福爾摩沙。圖為台灣的海岸線。圖／Ingimage

3、台灣的首都台北，以其繁華的夜市和最具代表性的台北101摩天大樓而聞名，該大樓標高508公尺，在2004年至2010年間，是世界最高建築。

台北101是台灣的代表象徵。圖／Ingimage

4、台灣島是南島原住民的家園，至少有16個公認的部族，每個部落都有自己獨特的語言、文化和傳統。

台灣原住民傳統服飾。聯合報系資料照／記者吳傑沐攝影

5、在台北的故宮博物院，擁有世界上最大的中華民國皇家文物和藝術品收藏之一，其中許多是在國共內戰期間，中華民國政府遷台時被轉移到台灣。

6、台灣是半導體和科技產品的領先生產國，其中台積電是全球最大的晶片代工製造商。

7、台灣島上便利商店密度很高，其中7-11和全家尤其普遍，除了典型的販售各種商品之外，還提供廣泛的服務，包含代收費用、售票服務、甚至還有送洗衣服與現做手搖飲的提供。

8、台灣美食豐富多樣，並受到各種烹飪傳統的影響，包括中國菜、日本菜和台灣菜。其中受歡迎的經典美食包括牛肉麵、珍珠奶茶和臭豆腐等。

台灣美食豐富且充滿多樣性。台灣夜市示意圖，聯合報系資料照

9、台灣在回收和廢棄物管理方面處於全球領先地位，是全球回收率最高的國家之一。

10、台灣由於島嶼位於太平洋火山帶上，因此容易發生地震，台灣制定了先進的地震工程和公共安全措施來應對這樣的狀況。

11、日月潭位於南投縣，是台灣最大的湖泊，也是著名的旅遊勝地，以其寧靜的美景和周圍的山脈而聞名。

日月潭是台灣最大的湖泊。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

12、1996年，台灣舉行了首次民選總統，這標誌著台灣向民主轉型邁出了重要一步，最終當選人為李登輝與連戰。

13、太魯閣峽谷是太魯閣國家公園的一部分，是一個令人驚豔的大理石峽谷，擁有無比美麗的國際級景觀和登山步道（目前太魯閣國家公園因0403花蓮地震而無限期關閉）。

14、台灣的全民健保系統，因其出色的效率和品質而受到國際高度評價，不只為居民提供全民健康照護，也以低廉的醫療費用受到國際讚賞。

15、台灣島上擁有廣泛、方便且有效率的公共交通系統，包括連接台灣西海岸主要城市的台灣高鐵。

台灣交通便捷、捷運系統非常方便。圖為捷運示意圖，記者曾學仁／攝影

16、台灣的動漫和漫畫，被稱為「漫畫」（manhua），擁有一群忠實的追隨者，其獨特的繪畫風格和故事，為全球動漫文化做出了貢獻。

17、澎湖群島由90多個島嶼和小島組成，並以其清澈的海水、白色的沙灘和玄武岩柱而聞名。

18、台灣是世界上少數施放數千盞天燈來慶祝元宵節的地方，特別是在平溪區，天燈已經成了平溪最重要的象徵。

天燈是平溪最重要的國際觀光資源。本報資料照片

19、台灣是自行車製造的主要生產地，台灣也有豐富的自行車文化、路線四通八達的自行車道，和一年一度的台灣自行車節。

20、台灣實際管轄的島嶼金門和馬祖，距離中國比距離台灣本島更近，這反映了台灣與中國之間，複雜的歷史和地緣政治關係。

21、台灣是全球蘭花最主要的出口國，蘭花產業的農業研究和創新，使其成為蘭花種植和育種領域的領導者。

（本文出自2024.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）