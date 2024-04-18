快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

外媒評點「21個你不知道的台灣真相」！ 這塊土地比你所想得還美

遠見／ 文‧魯皓平
台灣有許多優點令全世界驚豔。圖／Ingimage
台灣有許多優點令全世界驚豔。圖／Ingimage

外媒羅列的這些台灣真相，見證台灣最真實的一面。

生活在台灣的你我，也許偶爾都會充滿對自己家園的不滿和怨懟，無論是物價太高、經濟壓力過大、對工作充滿茫然或看不見未來的希望，這些諸多挑戰都成了生活上難以承受的重擔。

在這樣的條件下，成家立業成了難以想像的天方夜譚，結婚生子可能伴隨的各種考驗，更讓不婚不生成了普世的常態。

根據美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）統計，台灣的生育率狀況目前是全球最慘，寫下了全球生育率最低的紀錄。箇中原因除了大家都很熟悉的薪水凍漲、房價高漲、經濟壓力極大、育兒成本過高、生活負擔龐大等因素，這些影響更牽涉到成家的種種考驗。

然而，你喜歡台灣嗎？你熱愛這個自己土生土長的國家嗎？旅遊權威媒體《Travel Bible》便羅列「21個你不知道的台灣真相」，也許台灣比你想像得還要美。

1、台灣位於中國（China）東南沿海，中間相隔台灣海峽，台灣島嶼的面積3萬6197平方公里，大約相當於比利時（Belgium）或美國（USA）馬里蘭州的大小。

2、葡萄牙（Portugal）人在16世紀時，將台灣命名為「Ilha Formosa」，意思是「美麗的島嶼」，這個名字反映了台灣鬱鬱蔥蔥的風景和美麗的景色。

台灣最早被葡萄牙人稱為福爾摩沙。圖為台灣的海岸線。圖／Ingimage
台灣最早被葡萄牙人稱為福爾摩沙。圖為台灣的海岸線。圖／Ingimage

3、台灣的首都台北，以其繁華的夜市和最具代表性的台北101摩天大樓而聞名，該大樓標高508公尺，在2004年至2010年間，是世界最高建築。

台北101是台灣的代表象徵。圖／Ingimage
台北101是台灣的代表象徵。圖／Ingimage

4、台灣島是南島原住民的家園，至少有16個公認的部族，每個部落都有自己獨特的語言、文化和傳統。

台灣原住民傳統服飾。聯合報系資料照／記者吳傑沐攝影
台灣原住民傳統服飾。聯合報系資料照／記者吳傑沐攝影

5、在台北的故宮博物院，擁有世界上最大的中華民國皇家文物和藝術品收藏之一，其中許多是在國共內戰期間，中華民國政府遷台時被轉移到台灣。

6、台灣是半導體和科技產品的領先生產國，其中台積電是全球最大的晶片代工製造商。

7、台灣島上便利商店密度很高，其中7-11和全家尤其普遍，除了典型的販售各種商品之外，還提供廣泛的服務，包含代收費用、售票服務、甚至還有送洗衣服與現做手搖飲的提供。

8、台灣美食豐富多樣，並受到各種烹飪傳統的影響，包括中國菜、日本菜和台灣菜。其中受歡迎的經典美食包括牛肉麵、珍珠奶茶和臭豆腐等。

台灣美食豐富且充滿多樣性。台灣夜市示意圖，聯合報系資料照
台灣美食豐富且充滿多樣性。台灣夜市示意圖，聯合報系資料照

9、台灣在回收和廢棄物管理方面處於全球領先地位，是全球回收率最高的國家之一。

10、台灣由於島嶼位於太平洋火山帶上，因此容易發生地震，台灣制定了先進的地震工程和公共安全措施來應對這樣的狀況。

11、日月潭位於南投縣，是台灣最大的湖泊，也是著名的旅遊勝地，以其寧靜的美景和周圍的山脈而聞名。

日月潭是台灣最大的湖泊。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
日月潭是台灣最大的湖泊。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

12、1996年，台灣舉行了首次民選總統，這標誌著台灣向民主轉型邁出了重要一步，最終當選人為李登輝與連戰。

13、太魯閣峽谷是太魯閣國家公園的一部分，是一個令人驚豔的大理石峽谷，擁有無比美麗的國際級景觀和登山步道（目前太魯閣國家公園因0403花蓮地震而無限期關閉）。

14、台灣的全民健保系統，因其出色的效率和品質而受到國際高度評價，不只為居民提供全民健康照護，也以低廉的醫療費用受到國際讚賞。

15、台灣島上擁有廣泛、方便且有效率的公共交通系統，包括連接台灣西海岸主要城市的台灣高鐵。

台灣交通便捷、捷運系統非常方便。圖為捷運示意圖，記者曾學仁／攝影
台灣交通便捷、捷運系統非常方便。圖為捷運示意圖，記者曾學仁／攝影

16、台灣的動漫和漫畫，被稱為「漫畫」（manhua），擁有一群忠實的追隨者，其獨特的繪畫風格和故事，為全球動漫文化做出了貢獻。

17、澎湖群島由90多個島嶼和小島組成，並以其清澈的海水、白色的沙灘和玄武岩柱而聞名。

18、台灣是世界上少數施放數千盞天燈來慶祝元宵節的地方，特別是在平溪區，天燈已經成了平溪最重要的象徵。

天燈是平溪最重要的國際觀光資源。本報資料照片
天燈是平溪最重要的國際觀光資源。本報資料照片

19、台灣是自行車製造的主要生產地，台灣也有豐富的自行車文化、路線四通八達的自行車道，和一年一度的台灣自行車節。

20、台灣實際管轄的島嶼金門和馬祖，距離中國比距離台灣本島更近，這反映了台灣與中國之間，複雜的歷史和地緣政治關係。

21、台灣是全球蘭花最主要的出口國，蘭花產業的農業研究和創新，使其成為蘭花種植和育種領域的領導者。

延伸閱讀

（本文出自2024.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台北101 台灣 天燈 景點 美食 觀光

延伸閱讀

全聯超夯「平價甜點」上架新口味 老饕瘋搶：有貨秒放購物車

針對觀光客？陸人驚在日用餐被收「外國人小菜費」 網揭真相：誤會大了

平民美食不平價！3經典小吃價格都破百 他逛夜市驚：是要怎麼活？

日本國民美食漢堡排為何突然爆紅？日人：都是從它開始

相關新聞

下班注意！3縣市傍晚發布大雨特報 強降雨恐持續至晚間

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署稍早針對高雄市山區、屏東縣山區、台東縣發布大雨特報，今天下午至晚間台東地區...

累計53例通報不適！小林製藥紅麴案 食藥署明再開會可望有結論

日本小林製藥紅麴案持續，衛福部食藥署副署長林金富今天說，預計明天召開第2次「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反...

成大醫院「關節重建中心」啟用 新生兒到高齡者全都顧

成大醫院今天啟用「關節重建中心」、要提供「國際級水準的關節疾病篩檢、預防保健與各期疾病治療與照護」。中心團隊以人工髖關節...

從基因揪出病灶 單一藥物可治多種癌症

癌症治療不能只看器官，透過健保給付的基因檢測，找出精準治療方式！台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震18日於記者會指出，近年醫學界發現不同部位的癌症可能源自於相同的基因突變，只要透過相同的標靶藥物就能治療不同癌症。台大醫院內科部教授何肇基指出，次世代基因定序（NGS）檢測5月將納保。

外媒評點「21個你不知道的台灣真相」！ 這塊土地比你所想得還美

外媒羅列的這些台灣真相，見證台灣最真實的一面。

3C「藍色佛堂」是真的！他買1台特價路由器竟寄3台 網曝這電商優良事蹟

買數位3C家電產品最重要的就是比價，有時還會有天上掉下來的小確幸！一名網友日前在知名3C電商網站購買特價的Asus路由器1台，沒想到到貨後竟收到3台路由器，讓他驚呼「買一送二」，引起熱議，不少網友笑稱這家店「藍色佛堂不是說說而已」，且觀察外盒貼紙標誌也無誤，「太佛了吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。