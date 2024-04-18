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男子左肩疼痛竟是旋轉肌腱鈣化 豐醫以超聲波治療痊癒

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
彰化盧姓男子（56歲）因車禍跌倒，發現他靠近肱骨大結節的旋轉肌肌腱出現鈣化，經豐原醫師余學致以超音波導引術治療，配合教導的復健活動，已完全康復。圖／豐原醫院提供
彰化盧姓男子（56歲）因車禍跌倒，發現他靠近肱骨大結節的旋轉肌肌腱出現鈣化，經豐原醫師余學致以超音波導引術治療，配合教導的復健活動，已完全康復。圖／豐原醫院提供

彰化盧姓男子（56歲）因車禍跌倒，左肩疼痛不止，住家附近診所診治也無法舒緩，改向豐原醫院復健科求診，發現他靠近肱骨大結節的旋轉肌肌腱出現鈣化，經醫師余學致以超音波導引術治療，配合教導的復健活動，盧男已完全康復，不再受疼痛所擾。

余學致在腕隧道症候群方面也有深入研究，他於2022年9月取得台灣專利認證，近年更結合已獲實證的高濃度血小板血漿(PRP)增生療法，搭配其超音波精準定位技術相結合，成效更加顯著。

余學致表示，目前醫院提供全方位的增生治療選擇，包含葡萄糖注射、玻尿酸注射、高濃度血小板血漿(PRP)注射、體外震波等，醫師會評估病人的狀況，建議使用合適的增生療法並搭配超音波下，精準注射與物理治療，可更快解決病人的骨骼關節肌肉問題。

彰化 復健 車禍 醫師

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