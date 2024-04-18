糖尿病前期有機會逆轉 健檢助即早揪異常

據國健署調查，1/4民眾已處於糖尿病前期。國健署提醒，糖尿病前期可逆轉，但須透過血液檢查發現；若還有腹部肥胖、血壓偏高等問題，慎防「代謝症候群」，要尋求專業協助。

衛生福利部國民健康署2017到2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，全台18歲以上民眾有高血壓、高血脂、高血糖的比例，分別為26.8%、25.6%及11.1%，且有1/4民眾已處於糖尿病前期。

國健署指出，糖尿病前期（空腹血糖值介於100到125 mg/dL）是可以逆轉的，改善不良生活習慣，戒菸酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖等飲食，每週150分鐘以上中度強度身體活動，可降低5成以上糖尿病發風險。然而此階段通常沒有症狀，需要驗血才能確認。

糖尿病是國人十大死因之一，相關危險因子有吸菸、飲酒過量、缺乏運動、肥胖、高血壓、高血脂、遺傳等。初期往往沒有明顯症狀，常要等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕症狀時才發現；若血糖長期控制不好，將導致心血管疾病、視網膜病變、腎臟病等合併症。

國健署長吳昭軍表示，國健署提供40歲以上每3年1次、65歲以上每年1次免費預防保健服務，或是職場提供的勞工健檢，甚至民眾自費檢查等，了解自身健康狀況。

一般健康檢查都有包含血壓、血脂及血糖檢測，吳昭軍說，若是健檢發現3高異常，如血壓≧130/85mmHg、空腹血糖值≧100mg/dL、或三酸甘油酯≧150mg/dL，應儘快尋求專業醫事人員幫助，並積極改善不良生活習慣。

吳昭軍表示，若在血糖異常外，還有腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油酯偏高，或高密度膽固醇偏低等任2項因子，即代表已有「代謝症候群」。

可至全台超過2400家的全民健保代謝症候群防治診所，由醫事人員指導、提供個人化危險因子管理，以控制代謝症候群、避免糖尿病及後續合併症的發生。