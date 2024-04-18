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紙餐盒回收攏係假？他質疑分類是做爽的 網笑：被你發現了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣多數人都會乖乖將餐盒、紙杯清洗後放入資源回收桶。示意圖。圖／ingimage
台灣多數人都會乖乖將餐盒、紙杯清洗後放入資源回收桶。示意圖。圖／ingimage

台灣推資源回收多年，多數人都會乖乖將餐盒、紙杯清洗後放入資源回收桶。日前有網友發文表示，他聽說紙餐具最後都會燒掉，那大家分類是做爽的？引發網友熱議。

日前有一名網友在PTT上以「紙餐具最後都會燒掉 那我分類是做爽的？」為題發文，原PO表示，聽說回收公司根本不收紙餐具，因為又油又不好處理，所以最後還是壓一壓燒掉，那我浪費時間處理紙餐盒、紙杯，最後都要燒掉，那我分類是做爽的嗎？有沒有八卦？

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示「被你發現了」、「還真的是做爽的，恭喜你發現了」、「八卦是你現在才發現」、「還真的就是做爽的」、「我這邊髒掉的塑膠盒、紙盒都是直接丟垃圾」。

還有不少網友認為「免洗餐具吃完還要洗，根本本末倒置」、「缺水了還浪費水把要丟掉的餐具沖乾淨」、「你今天才知道，然後你還浪費水把它洗乾淨，嘻嘻」。

不過，有了解分類回收原則的網友則回應「有些表面有塑料塗膜，不是看起來是紙類就都能燒，雖然很多嫌麻煩都是一起燒，但那樣卻會造成大量塑膠微粒散布在空氣中」、「紙餐具有壓塑膠膜，根本不能紙類回收」、「分類回收對我來說是節省垃圾袋空間啦」、「先洗是避免異味和蟑螂」。

根據環保署表示，因一次性餐盒為了防水與防油漬，會於表面塗上一層聚乙烯或以浸臘處理，這層額外添加的塑膠薄膜要送到特定處理廠跟紙盒分離，才能循環再利用，所以不能和廢紙一起丟紙類回收，而是要單獨丟廢紙容器類回收。

PTT 紙餐具 資源回收

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