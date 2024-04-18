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國道6號東延 立委建議先興建高架道路做為省道支線
403大地震，花蓮縣對外交通中斷，如同孤島。立院交通委員會提案「國道6號南投東延花蓮建設特別條例」草案，讓全台交通更為便利。立委游顥建議在南投縣仁愛鄉南豐村到親愛村建造高架道路，做為國道6號東延前期道路，對交通安全、急難救援及觀光分流都有明顯幫助。
游顥說，「特別條例」賦予重大政策或重大措施法源，不管是國道6號東延花蓮、花東快速道路或是環島高速鐵路，可為整體國家發展帶來更大的交通便利，也是繼十大建設後的亮點交通建設，台灣整體環境絕對會更好，政府應積極推動。
游顥說，山區聯外道路為單一路線，導致救援受阻，需有替代道路通行。他建議國道6號東延確定前，先在仁愛鄉南豐村到親愛村建造高架道路，作為國道6號東延的前期規畫，對當地整體路網在交通安全、急難救援及觀光分流將有明顯助益，希望中央支持成為省道支線，並希望中央能有較明確的時程規劃。
交通部回應，對於國道6號東延持正面態度，已經啟動路廊探勘跟地質調查，預計2026年完成前置調查後就會進入可行性研究。
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