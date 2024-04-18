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泰洛斯片面調動員工上班地 勞動部籲：應提供慰問補償措施

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
位於中壢工業區的Lam Research科林集團台灣子公司「泰洛斯」，日前片面宣布物流員工改至大園報到，工會不滿公司片面搬遷調動，提出勞資爭議調解，今天也赴勞動部陳情。記者葉冠妤/攝影
位於中壢工業區的Lam Research科林集團台灣子公司「泰洛斯」，日前片面宣布物流員工改至大園報到，工會不滿公司片面搬遷調動，提出勞資爭議調解，今天也赴勞動部陳情。記者葉冠妤/攝影

位於中壢工業區的Lam Research科林集團台灣子公司「泰洛斯」，日前宣布全體物流員工自五月起改至大園倉庫報到，不接受就以曠職論處，工會不滿公司片面搬遷調動，已提出勞資爭議調解，今則赴勞動部陳情。勞動部呼籲泰洛斯，調動勞工工作地點，除不得違反勞基法調動規定外，也得考量調動對勞工家庭及身心壓力與負擔，並與勞工、工會協商提供適當慰問與補償措施。

桃園市產業總工會秘書林莊周表示，泰洛斯物流部員工約120人，搬遷調動公告不但沒有事先和工會協商，也沒有跟物流同仁溝通，就片面決定物流部全體搬遷過去大園，公司提出的補償方案是每天115元，更誇張的是，每天115元的補助三年後就會取消，讓物流員工擔心三年後是否又會有另一波的外包或逼退，且在公司要求全體物流部同仁搬遷去大園同時，也要求中壢本廠負責生產線的同仁要學習物流業務，更造成大家恐慌。

林莊周說，大部分物流同仁都無法接受公司強制搬遷，甚至認為公司是為了逼員工自請離職，好節省資遣費，因此，工會要在此強調，不是所有員工都反對調動，而是希望公司提供員工合理選擇，就算要調動，也要有公平對等的補償，若真無法配合，也可以有相應的優離方案。

泰洛斯製造股份有限公司企業工會的理事長張倫忠表示，資方沒溝通的情況下，就強制大家要從中壢搬遷去大園，以上下班尖峰時間來算，一趟大概要多花45分鐘的通勤時間，等於一天得多花1.5小時在交通上，很多同仁本身就住在中壢附近，現在卻被公司強制要求到大園上班，不去就記曠職，工會早就將意見和訴求正式發函給公司，但公司至今也都還沒有回應。

張倫忠說，若公司願意提供中壢往返大園的交通車，同時把因調動多出來的通勤時間當作工作時間計算，同仁也會願意。針對不接受調動的同仁，也希望能比照科林研發集團2022年底在中國裁員時的方案，比法定資遣費再多給6個月薪資的優惠離職方案。

對此，勞動部回應，雇主調動勞工至其他工作地點，除不得違反勞基法第10條之1調動規定外，事業單位得考量調動勞工對其家庭及身心上的壓力與負擔，與勞工或工會協商提供適當之慰問與補償措施。

勞動部也呼籲泰洛斯，員工是創造企業利潤的最大夥伴，勞資雙方為利益共同體，工會所提訴求公司應換位思考聽取工會聲音，積極協商化異求同取得共識，避免爭議擴大。目前桃園市政府已受理工會調解申請，勞動部將請桃市府儘速安排調解，並從中協助勞資雙方進行溝通。

勞動部 溝通 物流

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