今早暴雨 粉專：水庫進帳有限 下周二起至少下3天

全台水情拉警報，今早大雷雨炸雙北，不少民眾關心是否水庫能進帳補水。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天的降雨主要集中在北台灣平地，水庫集水區進帳十分有限。但別灰心，下周二起會有連續的鋒面影響，預估至少會有３天是容易下雨的日子。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鋒面雲雨帶已經東移，北部降雨緩和，部分南移中部地區，但強度也減弱許多了。這波的鋒面雷雨即將結束，真的是來的又急又快。