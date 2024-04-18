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今早暴雨 粉專：水庫進帳有限 下周二起至少下3天

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
新北今天清晨下起傾盆大雨，雨勢持續到上班、上學交通尖峰時段，不少步行的通勤族與學生，即使撐傘也難以完全抵擋雨勢。記者杜建重／攝影
新北今天清晨下起傾盆大雨，雨勢持續到上班、上學交通尖峰時段，不少步行的通勤族與學生，即使撐傘也難以完全抵擋雨勢。記者杜建重／攝影

全台水情拉警報，今早大雷雨炸雙北，不少民眾關心是否水庫能進帳補水。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天的降雨主要集中在北台灣平地，水庫集水區進帳十分有限。但別灰心，下周二起會有連續的鋒面影響，預估至少會有３天是容易下雨的日子。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鋒面雲雨帶已經東移，北部降雨緩和，部分南移中部地區，但強度也減弱許多了。這波的鋒面雷雨即將結束，真的是來的又急又快。

󠀠大家關心水庫進帳問題，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天的降雨，主要集中在北台灣平地，水庫集水區進帳十分有限。不過別灰心，下周二起會有連續的鋒面影響，預估至少會有３天是容易下雨的日子，只是降雨的規模大小、範圍可能要再觀察一下。

今早鋒面快閃降雨情形。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
今早鋒面快閃降雨情形。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

水庫 颱風

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