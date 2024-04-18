綠曾承諾運動發展部 藍籲速升格體育署

「準總統賴清德曾說要設立運動發展部，這對我國運動產業、身體健康都有重要發展，盼儘速兌現政見！」國民黨立委洪孟楷、萬美玲、林倩綺與羅廷瑋18日呼籲賴政府儘速提案，將體育署升格成立運動發展部。萬美玲指出，賴清德還曾承諾要給運動發展部2百億預算，若來不及成立，盼能先增加體育預算。

提升運動預算2百億

洪孟楷表示，運動發展部設立刻不容緩，因牽涉人才培養、產業發展、國際接軌與壯年樂活等4大面向，運動發展不僅限於運動本身，而是整個社會的共同參與。他與萬美玲上個會期都曾提案修法，但可惜並未有下文，此會期他們也重新提案，盼賴政府慎重考慮。

「這也是準總統賴清德的政見！」萬美玲強調，但她4月質詢體育署時，體育署卻表示沒有相關規劃，也不見民進黨立院黨團有教育部、行政院組織法相關修法提案，顯示賴清德的運動發展部政見恐無法落實。她呼籲儘速成立籌備小組，並將體育相關預算從130億提升到2百億。

成立升格小組

羅廷瑋直言，賽車選手劉君眉是體育署列案管理的選手，但她卻要透過募資平台對外募款，籌措出國比賽的費用，體育署連協助辦記者會的能力都沒有嗎？近來，沙烏地阿拉伯已將舉辦總獎金高達20億台幣的比賽，顯示運動產業的發展無可限量，盼準總統賴清德能兌現承諾。

「我已經報名中壯年世界運動會！」林倩綺也說，她319質詢行政院長陳建仁，呼籲設立運動發展部時，陳建仁卻回應她在組織與經費上有困難，但我國東京奧運已經拿下史上最多面獎牌，且運動發展並不只產業，也可促進全民身體健康，盼行政部門不要那麼消極。

因此，國民黨呼籲1個月內，政府應成立體育署升格運動發展部小組，並將可能需要的員額與預算列出，還有可能與現有部會的衝突進行評估，例如產業可能與經濟部重疊，健康方面與衛福部重疊等，相關方案應儘速提出。

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