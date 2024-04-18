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明明有下雨 新竹2座水庫入不敷出、水位持續下探
北台灣今上午受鋒面通過影響降下大雨，讓民眾終於盼到解渴希望，但新竹寶山及寶二水庫水位仍下降快速「入不敷出」，寶二水庫蓄水量即將跌破1000萬立方公尺。對此水利署北區水資源分署澄清上游集水區終於有降雨，不過之前已連續30天滴雨未進。
水利署北區水資源分署表示，因為寶山及寶二水庫上游是源自五峰、竹東的上坪溪，根據觀測顯示，上坪溪集水區今天已經累積有12.8毫米雨量，但因過去30天都未降雨，因此降水不會那麼快反應在水庫蓄水量上。
寶二水庫截至今天上午蓄水量僅餘1003萬立方公尺，即將跌破千萬立方公尺大關，且每天仍以近20萬立方公尺的出水量持續供應竹科用水，使得水庫蓄水量不斷下降，相比一個月前已降低超過10%，每天進水量不到4萬立方公尺，嚴重「入不敷出」。
北水分署預估，因為上游集水區上午才剛降雨，五峰山區的降水也要一段時間才會向下游流動，最快今天會出現進水量大於出水量的情況，扭轉已超過一個月入不敷出的情況，降水將由上坪堰攔截後，沿竹東圳進入寶二水庫中貯存。
水利署北水分署副分署長郭耀程表示，配合寶二水庫溢流堰加高工程已經完工，今年開始寶二水庫容量增加192萬立方公尺蓄水空間，預計梅雨季到來後，可以讓滿庫蓄水量由原先3226萬立方公尺，增加至3418萬立方公尺，大大增加新竹供水穩定。
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