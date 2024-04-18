大武山生態教育館出現採花盜？ 「台灣阿嬤」險遭竊

林業保育署台東分署大武山生態教育館，近日接連傳出栽植的蘭花頻遭竊，其中還包括珍貴的台灣原生種蘭花「台灣阿嬤」也差點被盜，讓管理員痛批「太可惡了」。分署已通知警方處理，並將強化場館安全增設監視器，防止採花盜。

林業保育署台東分署長吳昌祐表示，遭盜走的蘭花非台灣阿嬤，而是過年期間應景的一般蘭花，這些應景蘭花是分署為了活化再應用，給予栽植重新復生，讓保育館環境美化；雖然台灣阿嬤仍完好無恙，但為加強保育館周遭安全，對於視線死角處，將增設監視設備。

位於金崙溫泉區內的大武山生態教育館，近日接連傳出蘭花遭竊的情形，甚至連原生種的台灣阿嬤也不放過，更過分的是管理員將遭竊蘭花重新補上後，又再遭竊走，氣得管理員忍不住PO上臉書示警；分署得知消息後，立即清點，發現台灣阿嬤均安好，是不幸中的大幸。

「哪一棵樹上的蘭花不見，都一清二楚。」管理員表示，生態館樹上的蘭花都是他移植照養的，去年底就曾發現有一整排蘭花遭連根拔起，但日前將春節佈置用的蘭花補植後，隔天上班又發現被偷，只剩下綁好的繩子，一看就是被有心人竊取。

吳昌祐強調，被竊走的蘭花雖是不具價值的復生品，但仍屬於公物，民眾未經許可同意私自拿走，會觸犯竊盜罪，且屬公訴罪，呼籲勿以身試法。

據了解，台灣原生種蘭花有兩種，其中桃紅蝴蝶蘭僅產於台東蘭嶼，另一為台灣蝴蝶蘭，即所謂的「台灣阿嬤」，則產於大武、達仁深山。台灣阿嬤每年12月至隔年2月開花，1952年奪下國際蘭花展冠軍後，自此聲名大噪，但也被盜採嚴重，山林鮮少見其蹤影，近年來是政府及民間積極復育的品種。