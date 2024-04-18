響應世界閱讀日 5地6場創新書市接力享讀

文化部為鼓勵民眾閱讀並振興出版產業，舉辦許多書展及市集，為響應423世界閱讀日，本週未在全台5地舉辦6場創新書市活動，邀民眾接力享受閱讀。

文化部今天發布新聞稿表示，自112年起獎勵實體書店串聯辦理創新書市，今年特別在4月23日世界閱讀日前的週末假期，於台北、新北、苗栗、台南及澎湖共舉辦有6場書市活動。

其中在「板橋放送所」由獨立出版聯盟舉辦的「讀字樂園玩書展」，將今年在台北國際書展獲好評的「讀字樂園」帶進社區，集結70多家書店、出版社、NGO團體及創作者，超過40種體驗活動。

現場並以「閱讀的樂園」為概念，將旋轉木馬、海盜船等設施與書展攤位共融，參觀民眾可透過閱讀體驗活動換乘遊樂設施，讓親子共度美好的週末午後。

參展70個以上的攤位包括晃晃書店、瑯嬛書屋、基地書店、現流冊店等活躍於全國各地的獨立書店；大塊、九歌、大辣、時報、允晨、黑白文化、南方家園等面向豐富的知名出版社；台灣勞工陣線、芒草心慈善協會、親子共學教育促進會等引領多元議題的NGO，以及金鼎獎得主黃一文、林廉恩，以台灣在地神話、妖怪等故事為主題的角斯角斯等新銳創作者，共聚一堂。

除了書籍展售，現場並有親子工作坊、開幕劇團表演、玩讀沙龍、真人圖書館、Live Podcast及攤位體驗活動，期盼參觀民眾在庄頭遇見好書好事，沉浸在多元閱讀的樂趣中，重新找回閱讀與生活美好的連結。

台北市西門町西本願寺則有「野生讀者節WildReader Festival」，結合獨立書店、出版社及閱讀講座、讀書會等活動，邀請讀者在閱讀的世界裡恣意撒野；苗栗苑裡國小宿舍群的「苗栗山海書市集｜閱讀『 』成為苗栗人」，透過閱讀找尋山與海之間的基因。

台南新營文化中心舉辦的「台南好本市」，期望提升台南的閱讀「率」、閱讀「力」、共創閱讀「利」，讓各式各樣的「書本」以不同樣貌被再現及閱讀；澎湖縣篤行十村「海邊走走，澎湖書市-讀好地方、一起走篤行」，打造全台最老眷村篤行十村為藝文與閱讀的嘉年華公園。

此外，4月20日在新北市板橋市民廣場，「迷書號第3站－無限閱讀島」則結合書籍展售、親子劇團與音樂表演，號召親子在書海中冒險。