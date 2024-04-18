10項交通微罪去年檢舉占取締4成5 兩態樣違規皆逾百萬件

行政院上月拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發爭議。有立委認為，用1200元一刀切限縮檢舉項目，嚴重程度跟合理性都應該檢討，另拿出數據指出，去年這10項微罪中，公車站10公尺內臨停、公車站5公尺內臨停取締件數皆破百萬件；此外，這10項微罪去年檢舉達185萬290件，占取締總件數406萬8170件約4成5。

行政院會上月通過交通部「道路交通管理處罰條例」修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點。立法院本月初舉辦公聽會，邀集民團及專家討論，今交由交通委員會審議。

國民黨立委魯明哲今質詢指出，用1200元罰鍰一刀切限縮檢舉項目，嚴重程度跟合理性都應該檢討，上路初期第一線員警也一定會接到很多報案電話，要有心理準備，希望交通部長王國材在交接給下一任部長時要講清楚。

魯明哲也拿出數據指出，根據統計，此次10項微罪不檢舉項目中，去年取締違規件數最多為公車站10公尺內臨停184萬4864件，其次為公車站5公尺內臨停108萬1346件，逆向或併排臨停也有39萬6697件、人行道及快車道臨停有31萬881件。

其中，10項檢舉件數占取締總件數約4成5，占比最高者為公車站5公尺內臨停占89.6%，其次為人行道及快車道臨停占80.9%，駕駛人手持香菸也占78.5%，逆向或併排臨停也占76.5%。

內政部警政署交通組長劉振安指出，對警察來說，過去檢舉開單以違規停車占最重，但對停車秩序改善沒幫助，主要是因停車空間供需不完整，檢舉再多還是會違規，現在重點運輸場站使用科技執法手段。

王國材指出，這次用1200元為標準有法源依據，依照道路交通管理處罰條例、道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，可施予勸導不檢舉為標準，先前也跟警方討論，若民眾打110還是會處理，並非全部不處理。