衛福部調查：穿學校制服去便利商店買菸 近3成不查證件

菸害防制法新法上路一年多，禁菸年齡拉高到20歲，為了確認業者是否都遵守規範，衛福部國健署委託消費者文教基金會以「喬裝」方式測試業者。結果發現29%業者都未依規定向身著學校制服的喬裝人員查驗證件；而實際違規案件中「檳榔攤」最多違規，占逾4成。

菸害防制法新法於去年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，國健署調查販賣菸品的商家在面對疑似未滿20歲的購買者，是否主動確認年齡，並要求查驗證件，或是直接拒賣。去年7月至11月期間，國健署委託消基會以「喬裝」方式測試，消基會夥伴為年滿20歲的工讀生，但穿著高中、職學生制服向業者購買菸品。

依菸害防制法第17條第1項規定，任何人不得供應菸品予未滿20歲之人，違反者最高處新台幣25萬元的罰款。鑒於實務上業者有難以辨識消費者年齡之情事，依同條第2項規定，業者應要求消費者出示足資證明年齡之文件；消費者拒絕時，應不予販售。

消基會秘書長陳雅萍指出，根據「喬裝測試」調查結果顯示，在全國22個縣市，合計747家菸品販售場所中，仍有29%的菸品販賣業者，並未查驗證件直接販售菸品。針對連鎖便利商店在測驗中顯示，統一超商99家中26家不合格、全家便利商店60家11家不合格、OK超商18家4家不合格、萊爾富29家6家不合格。

國健署長吳昭軍表示，業者應遵守法規，在第一線做好把關工作，於販賣菸品時，對於有年齡疑慮之消費者，應請其提出足以辨別年齡的證件，如消費者拒絕配合，為保護未滿20歲之國人健康，業者應拒絕販賣。

然而112年違規案件中，「檳榔攤」違規率最高。陳雅萍表示，販賣菸品場所的不合格率由高至低依序為檳榔攤（43.2%）、一般商店（32.6%）、連鎖便利商店（22.8%）、連鎖超市或大賣場（19.1%）。

對於業者不合格原因，陳雅萍指出，其中之一的原因是「人員流動快速」，由於店員並未查驗證件直接販售菸品，顯示在面對疑似未滿20歲購菸者查驗年齡證件方面，業者的教育訓練、法規認知及落實執行等，仍有持續改善的空間，但經過了解其一原因是員工流動率高，因此教育訓練無法落實。

國健署針對喬裝測試違規賣菸的業者名單，皆轉請各地方政府衛生局加強稽查及輔導，並針對再次違規的業者依法處辦。去年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計31餘萬次，已針對違法供應菸品予未滿20歲者計裁處112件，罰鍰金額新臺幣103萬餘元。

吳昭軍表示，孩子使用任何菸（煙）品，或是吸入「二手菸」、「三手菸」，對發育中的孩子健康皆會造成嚴重傷害；年輕族群不要落入菸商行銷包裝與話術的陷阱，不論是初次吸菸者嘗試使用或已是菸品混用的吸菸者，皆會造成菸癮無法戒斷，還會造成發育中大腦等健康傷害，請善用拒菸技巧，不要輕易嘗試使用菸品，才能維護自身的健康。

國健署也呼籲，落實拒售菸品予未滿20歲者，由政府、業者與民眾共同攜手，遵守販賣菸品3步驟「問年齡、出示證件、告知法令」，一起守護未滿20歲國人之健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康