台北遠東香格里拉 流光森林婚禮體驗日

一站式婚禮服務 五大亮點一次看

台北遠東香格里拉日前舉辦「流光森林婚禮體驗日」，提供一站式婚禮服務與專屬優惠，讓準新人們輕鬆打點人生的重要盛宴。 圖／台北遠東香格里拉 提供

看準春日籌備婚禮旺季，台北遠東香格里拉攜手囍客婚禮顧問團隊，於日前舉辦2024年首場「流光森林」婚禮體驗日，位於二樓的香格里拉宴會廳以浪漫星空概念與歐式典雅花藝佈置，展演婚紗、西服、花藝、珠寶、喜餅、攝影等婚禮必備品牌以及飯店最新「星有所屬」婚宴專案，提供婚禮籌備指南與超值優惠方便新人一站式挑選。

活動現場也邀請將於台北展開世界首演的《The Wedding Banquet囍宴音樂劇》美國百老匯男主角麥特‧辛格勒德克(Matt Shingledecker)現場演唱幸福旋律。當天共有36對新人參與的婚禮體驗日，豐富精采的活動內容，感受到熱烈迴響，約七成的訂單成交率，帶來近一千萬元的婚宴業績，表現相當亮眼。

現場以浪漫星空概念與歐式典雅花藝佈置，展演婚紗、西服、花藝、攝影等婚禮必備專業品牌和飯店最新「星有所屬」婚宴專案。 圖／台北遠東香格里拉 提供

亮點一：一站式婚禮服務 繁花似錦的專屬禮遇

台北遠東香格里拉與囍客婚禮顧問，舉辦2024年春季首場「流光森林」婚禮體驗日，新人不僅可品嚐到飯店宴會廚藝團隊精選小點，還可感受由「花意空間 Flower Space」精心佈置的森林花海浪漫氛圍，飯店也精選多家優質婚宴相關品牌與會，包含CH Wedding新娘禮服、凡登西服、ChiChis Wedding 婚禮周邊用品、施舒雅SOCIE Spa、Chubby Snappy行動宴會酒吧、The Stage 美式婚禮婚紗攝影、花神囍餅 Bloom、榭榭珠寶、Blush Film臉紅紅影像、拍拍印婚禮拍貼機等，提供一站式婚禮服務與專屬優惠，讓準新人們輕鬆打點人生的重要盛宴。

亮點二：國際級巨星獨家獻唱 傳遞囍宴的愛與祝福

為了讓準新人們體驗國際級的視聽享受，飯店獨家邀請來自美國紐約百老匯重量級演員和歌手麥特‧辛格勒德克(Matt Shingledecker)親臨現場表演，搶先體驗即將於今年5月24至6月2日於台北表演藝術中心展開世界首演的《囍宴音樂劇》精選曲目，此音樂劇改編自李安奧斯卡最佳外語片入圍電影，由享譽國際的台裔巨星楊呈偉(Welly Yang)攜手美國百老匯與台灣頂尖創作團隊呈現全新音樂劇，超豪華卡司陣容與精采動人音樂是今年備受矚目的音樂盛事，用充滿愛的《囍宴音樂劇》為婚禮體驗日活動帶到最高潮。

活動現場獨家邀請到美國百老匯巨星麥特．辛格勒德克（Matt Shingledecker）親臨婚禮體驗日演出。 圖／台北遠東香格里拉 提供

亮點三：當代品味婚禮 頂級餐酒食尚饗宴

有別於傳統中式婚宴桌菜，台北遠東香格里拉於此次春季「流光森林」婚禮體驗日，特別由宴會西餐主廚蔡漢霆演繹「星有所屬」婚宴專案的精緻西式套餐，以浪漫法式料理為靈感發想，設計五道式套餐搭配飯店侍酒師陳良成(Darrell Chen)精選葡萄酒，讓婚禮宴席猶如一場頂級餐酒饗宴，每位3,600+10%元，每桌10位。從餐前手工麵包籃各種歐式烘焙如迷迭香番茄佛卡夏、麵包捲等就讓人食慾大開，開胃前菜以清爽鮮美的藍蟹塔塔、北海道清酒漬鮭魚卵墨魚汁脆餅開啟美食盛宴。

緊接著蔡主廚用濃郁的法式牛肝菌蘑菇湯佐上黑松露乳脂奶油與烤鮮蝦，來自大地迷人香氣迴盪舌尖，呼應新鮮彈牙的蝦肉，海陸和鳴幸福篇章。主菜前的麵點是選用義大利聞名的Paccheri No.111大管麵佐濃縮番茄豬肉醬與帕馬森起司，經典香濃美味迎接主餐，可選擇爐烤美國Prime頂級牛菲力或烤石斑魚，以爐烤方式鎖住美國Prime等級牛菲力的肉汁原味，鮮美軟嫩搭配千層馬鈴薯、烤櫛瓜、蘆筍、小胡蘿蔔等各色蔬菜，並以辣根醬與牛肉汁提味，馥郁層次豐美可口；另一道外皮酥脆肉質鮮嫩的炭烤紅石斑魚則佐上蒔蘿馬鈴薯泥、橄欖油普羅旺斯燉菜、烤櫛瓜、蘆筍等配菜，佐上主廚特製的巴西里醬汁，風味絕佳。

台北遠東香格里拉以頂級西式餐酒饗宴，讓新人及與會貴賓體驗美食佳餚。（禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障） 圖／台北遠東香格里拉 提供

亮點四：專屬星座特調 打造個人風格的時髦餐前雞尾酒會

不只用頂級餐酒饗宴令新人及與會賓客印象深刻，台北遠東香格里拉在這次發表的「星有所屬」婚宴專案還包含餐前雞尾酒會，以時尚精品貴賓雞尾酒會規格打造，設計一系列精巧適口的派對開胃小點，還特別與以客製化行動宴會酒吧聞名的恰比史奈皮(Chubby Snappy)合作推出創意星座調酒，包含熱情外放的「火象星座」-愛的焰火、實際穩重的「土象星座」-愛神之箭、睿智好奇的「風象星座」-Soulmate以及直覺感性的「水象星座」-眼底星空，四款獨具風味的創意特調可依新人所屬星座挑選，讓婚宴更具個人風格。

婚宴專案與恰比史奈皮(Chubby Snappy)合作推出創意星座調酒，打造個人風格的時髦餐前雞尾酒會。（禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障） 圖／台北遠東香格里拉 提供

亮點五：飯店獨家簽約禮 多重好康享不完

報名參加「流光森林」婚禮體驗日的準新人，當天除了可以一站式體驗各種籌備婚禮所需的專業服務與專屬優惠，飯店也準備了趣味的互動遊戲與豐富多樣的抽獎贈禮，讓與會的準新人們暫時放下籌辦婚禮的緊張，盡享歡樂的沉浸式體驗。

台北遠東香格里拉婚宴專案詳情 https://lihi2.com/QRWOG，或洽詢宴會暨會議部(02)2378-8888 轉分機 6042 或 6025。

台北遠東香格里拉

地址：台北市敦化南路二段201號

網址：www.shangri-la.com/taipei

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