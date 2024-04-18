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EMU3000座椅被嫌不舒適 台鐵將重塑形改善

中央社／ 台北18日電
台鐵EMU3000型列車2021年底上路至今，不少旅客反映座椅難坐、不舒適，會坐得腰痠背痛。台鐵公司將重塑形改善，首列預定年底完成。聯合報系資料照片
台鐵EMU3000型列車2021年底上路至今，不少旅客反映座椅難坐、不舒適，會坐得腰痠背痛。台鐵公司將重塑形改善，首列預定年底完成。聯合報系資料照片

台鐵EMU3000型列車外觀黑白極簡風備受稱讚，但2021年底上路至今，不少旅客卻反映座椅難坐、不舒適，會坐得腰痠背痛。台鐵公司將重塑形改善，首列預定年底完成。

台鐵日前向交通部提出改善EMU3000座椅舒適度報告，根據台鐵簡報，配合車輛3年定期保養時，重新設計，交由當初製造座椅的台灣原廠，在頭、頸及腰部重新塑形，優化椅背頭部支撐區塊，以符合人體工學方式提升座椅舒適度。

台鐵預計年底將首列EMU3000座椅改善完成，並依照各列車3年保養期程，依序改善。

台鐵共購買50組、600輛EMU3000型列車，到今年3月已投入44組（528輛），預計8月交付完畢，11月全投入營運。

另外，不少旅客也抱怨，EMU3000座位無杯架，飲料容易打翻，台鐵在報告中提出，規劃在EMU3000座位側邊安裝杯架，年底前全部安裝完成。

台鐵

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