10項微罪不檢舉今立院審議 王國材指2項目多數認為應排除

行政院上月拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發路權團體不滿、專家學者也不認同。立法院交通委員會今審議。交通部長王國材指出，此次有10項排除民眾檢舉，但民眾還是可以打110或使用110 APP報案，上次公聽會大家認為占用身障者停車位、騎乘機車不戴安全帽不應排除，前者他也認同，其他就交由委員討論。

交通部去前6月30日提高「道路交通管理處罰條例」多項罰則、新增記點及檢舉項目，其中，民眾可檢舉的交通違規從46項增至59項引發職業駕駛反彈，認為嚴重影響其生計。根據交通部統計，去年下半年10項微罪民眾檢舉數達184萬件。

行政院會上月通過交通部「道路交通管理處罰條例」修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點。

對此，不少路權團體不滿交通部大開違規大門，上月起紛紛舉辦遊行及陳抗活動，不少專家學者也開會直指不宜全面放寬，等同道安工作開倒車。立法院本月初舉辦公聽會，邀集民團及專家討論，今交由交通委員會審議。

王國材指出，這次是交通環境整頓前的權宜措施，有10項排除民眾可以檢舉，但民眾還是可以打110或使用110 APP報案，由警察到現場直接處理。這個月初的公聽會中，大家初步認為有2個項目不要排除，第一個是占用身障者停車位，這點他也表示認同；另一個就是騎乘機車不戴安全帽，因為這涉及機車騎士安全，認為也不要排除民眾檢舉，這部分就由委員們討論。

王國材指出，去年把整個道交條例修正加嚴，今年把它稍微權宜減少項目，這部分就交由民眾討論，達成共識。