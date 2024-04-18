水情拉警報 竹科恐上演搶水大戰

桃園石門水庫蓄水率跌破三成，新竹寶山、寶二水庫逼近三年前全台旱災後新低點，水情拉警報引發竹科缺水焦慮，恐再次上演搶水大戰，竹科廠商也進入備戰狀態。

為及早因應防旱，竹科管理局已配合水利署北區水資源分署成立旱災應變小組，並適時召開會議，與廠商研擬應變方案，目前園區廠商配合中央指示以自主節水6%為目標辦理節水作業，若進入後續階段限水措施，工業用戶將依中央指示節水目標辦理用水減量，並持續關注水情變化，滾動檢討應變措施，

竹科管理局長王永壯昨（17）日指出，目前各廠均已緊盯水情，並依備援標準作業流程（SOP），早已要求簽約水車業者待命，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水，維持廠區穩定正常生產。

由於2021年旱災險危及竹科廠商生產，各廠商已陸續建立各自買水管道，簽訂長約委託水車業者向中南部或台北等水情相對穩定的自來水廠買水載到竹科，連各縣市釋出的地下水資源、建築工地開挖地下室抽取的地下水都不放過，也有科技大廠更新水回收系統，讓製程用水回收再利用。科學園區同業公會秘書長張致遠表示，若出現減壓供水，絕對會對竹科生產造成影響，希望中央審慎評估供水。

據了解，部分竹科半導體廠與苗栗廣源科技工業園區簽訂購水合約，廣源可提供來自大埔水庫處理後的乾淨用水，每天3萬多噸。

台積電（2330）昨天傍晚表示，因應水情提醒綠燈，台積電竹、中、南科廠區已透過自主節水，包括降低系統排水損失、廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水量等及再生水替代措施，達成科學園區管理局用水總量管制目標。

台積電表示，藉由全面營運持續管理政策及企業風險管理系統，將持續監測水情並隨時因應，目前不預期水情對營運有實質性影響。台積電同時就不同限水階段備有因應計畫，並攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力。