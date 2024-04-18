宜蘭全國第一鮪！總價352萬 單價1.3萬破紀錄

宜蘭南方澳漁民今年捕到「全國第一鮪」，昨天拍賣，台北三多屋國際事業有限公司以每公斤1萬3100元、總價352萬3900元標得，單價與總價都寫下全國歷史新高，為今年黑鮪魚季博得好彩頭。宜蘭去年黑鮪魚產值超過2億元，漁會估計今年狀況也不會差。

蘇澳籍漁船「再發668號」4月14日上午在台日漁業協定海域捕獲超過200公斤的黑鮪魚，回港秤重為269公斤，為今年蘇澳第一鮪，也是全國第一鮪；昨上午拍賣，漁業署長張致盛、宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人共襄盛舉，前來競標的業者超過10家，都要標下全國第一的好彩頭。

第一鮪從每公斤6500元起標，幾家業者互不相讓，很快就超過去年的每公斤7000元，接著突破萬元大關，越過去年屏東第一鮪每公斤1萬200元的歷史紀錄，最後三多屋喊出「1萬3100元」，主持人林姿妙詢問3次再無人加價，確認今年總價352萬3900元，單價、總價雙雙寫下全國紀錄。

連續4年標下蘇澳第一鮪的三多屋負責人李奕立說，「真的沒有想到」，剛到時看業者不多，原本預想每公斤7000元就能拿下，不料越來越多同行入場，最後喊出了天價，還是很高興得標；第一鮪接著就會運到台北料理、販售，預估幾天內就會賣完，販售價格維持平常市價，以赤身帶點皮油為例，1分6片約300元。

蘇澳漁會總幹事陳春生表示，這幾年黑鮪魚捕獲數量回升，去年抓到4000多條，產值約2億元，今年初估也能抓到3000條以上；進入黑鮪魚季後，會持續推廣，今年也會與雙北合作，到台北、板橋等地舉辦促銷活動，與國人共享新鮮魚貨。