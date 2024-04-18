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羅密歐與茱麗葉舞劇 首度登台

聯合報／ 本報訊
現象級作品「羅密歐與茱麗葉」首度來台。圖／聯合數位文創 提供
現象級作品「羅密歐與茱麗葉」首度來台。圖／聯合數位文創 提供

英國鬼才編舞家馬修．伯恩版的「羅密歐與茱麗葉」，今年首度來台，八月一日至四日在台北國家戲劇院、八月九日至十一日在高雄衛武營國家歌劇院演出，早鳥最低優惠八二折，只到四月底止，udn售票網熱賣中。

馬修．伯恩版的「羅密歐與茱麗葉」，將場景從義大利維洛納移到一個白色的舞台，似乎是監獄，也可以是病院。一群年輕男女被送到這裡，在專制壓抑環境接受高壓管束，不能自由表達情感，甚至不能溝通，藉此探討自由、權力、壓迫等社會議題。

這部現象級舞劇「羅密歐與茱麗葉」，因疫情而延宕的國際巡演，歷經法國、日本、韓國、中國大陸等地，今年八月將於台灣進行巡演最終站，隨後將封箱數年不再演出，有興趣民眾得把握機會，早鳥限時最低優惠八二折，詳情可上udn售票網查詢，網址為https://reurl.cc/kO0Xvx

國家歌劇院 義大利

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