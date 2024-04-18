羅密歐與茱麗葉舞劇 首度登台

現代人工作生活壓力大，罹患「慢性蕁麻疹」的人愈來愈多，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。醫師表示，壓力大、天氣熱、運動後流汗、食物、藥物，甚至不明原因，都會引起蕁麻疹發作，皮膚出現紅、腫、癢的「膨疹」，一直癢不停，若症狀反覆發生超過6周以上，即為慢性蕁麻疹。

2024-04-18 01:19