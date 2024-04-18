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健康主題館／長期壓力大 易誘發慢性蕁麻疹

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
蕁麻疹是常見的皮膚病之一，俗稱「風疹塊」，會伴隨癢、麻、灼熱等感覺。圖／123RF
蕁麻疹是常見的皮膚病之一，俗稱「風疹塊」，會伴隨癢、麻、灼熱等感覺。圖／123RF

●皮膚出現癢不停「膨疹」，恐罹患蕁麻疹

●紅、腫、癢症狀持續6周以上，即為慢性蕁麻疹

●慢性蕁麻疹約6成屬自發性，找不到發生原因

現代人工作生活壓力大，罹患「慢性蕁麻疹」的人愈來愈多，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。醫師表示，壓力大、天氣熱、運動後流汗、食物、藥物，甚至不明原因，都會引起蕁麻疹發作，皮膚出現紅、腫、癢的「膨疹」，一直癢不停，若症狀反覆發生超過6周以上，即為慢性蕁麻疹。

蕁麻疹好發率 女多於男

蕁麻疹是常見的皮膚病之一，俗稱「風疹塊」，會伴隨癢、麻、灼熱等感覺，這些腫塊是因皮膚裡的肥大細胞受刺激釋放組織胺，導致皮膚膨脹長疱疹，嚴重者可能會血管腫、眼睛腫，甚至呼吸困難。研究顯示，人一生有三分之一機率會發生蕁麻疹，女性發生機率是男性的2至3倍。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，蕁麻疹分急性與慢性。急性蕁麻疹多是外來物質刺激導致肥大細胞過敏所引起，只要找到過敏原，避免接觸，用抗組織胺搭配短期類固醇治療，幾天就會痊癒；當蕁麻疹症狀持續6周以上，則屬慢性蕁麻疹，要找出是誘發性或是自發性蕁麻疹，若無法排除誘發因素，就得做長期抗戰準備，使用免疫調節劑或拉高抗組織胺劑量治療。

台大醫院的調查研究顯示，78%慢性蕁麻疹患者，與精神、情緒、工作等壓力大有關係，若長期處在心理壓力大的情況下，失眠比率會非常高，且壓力更大，往往互為因果、持續惡化。唯有改變生活節奏、調整作息、紓解生活壓力，對於改善慢性蕁麻疹的病情有幫助，甚至可以不藥而癒。

國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽說，慢性蕁麻疹約6成是自發性蕁麻疹，找不到發生原因；3、4成屬於誘發性蕁麻疹，原因包括壓力、水、運動、熱等，也可能跟自體免疫疾病如甲狀腺炎、慢性感染等有關，甚至與吃的藥物有關。

降低皮膚敏感 藥物控制

慢性蕁麻疹要根治並不容易，羅陽指出，大部分要靠問診發現，例如注意是否有胃食道逆流、腸胃炎症狀，或是衣服摩擦等，必須把可能誘發的原因排除，才有機會控制。

蕁麻疹患者皮膚長期處於敏感狀態，很容易受到外來物質刺激，因此需要一段時間控制、降低皮膚敏感度，若能延緩發作頻率，生活品質就可以獲得改善。

羅陽分享，曾遇過一名中年男子慢性蕁麻疹突然發作，看了很多醫師、吃了不少抗組織胺等藥物，症狀沒有改善，甚至出現排尿不順而就醫，檢查都沒找出原因，經問診才發現是「熱」引起，透過針劑輔以低劑量抗組織胺治療，才逐漸控制下來。

蕁麻疹各年齡層都可能會發生，羅陽表示，沒有特定好發族群或是危險族群，通常女生比男生容易引起。每個個案因為成因不同，要注要的事項與治療方式都不太相同，應該求診找到問題，透過藥物控制，以維護生活品質。

急性蕁麻疹與慢性蕁麻疹比較 製表／李青縈
急性蕁麻疹與慢性蕁麻疹比較 製表／李青縈

台大醫院 醫師 麻疹

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